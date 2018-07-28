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Dündar Mardin’de

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig takımlarından Yozgatspor’un eski teknik direktörlerinden Yozgatlı Feridun Dündar, Mardin Kızıltepespor ile anlaştı.

Dündar Mardin’de

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig takımlarından Yozgatspor’un eski teknik direktörlerinden Yozgatlı Feridun Dündar, Mardin Kızıltepespor ile anlaştı.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 07:00
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Dündar Mardin’de

Mardin Kızıltepespor’dan gelen teklifi değerlendirip hem altyapı hem de A takım ile 5 yıllık bir proje hazırlayarak Mardin ekibiyle anlaşma imzalayan Dündar, hedeflerinin bu sene şampiyonluk olduğunu söyledi. Mardin Kızıltepespor ile yaptıkları görüşmelerin olumlu geçtiğini ve el sıkıştıklarını dile getiren tecrübeli teknik adam Dündar, ‘’Mardin Kızıltepespor ile anlaştık. 5 yıllık bir proje hazırladık ve proje takım olarak mücadele edeceğiz. Hem alt yapı hem da üst yapı olarak hazırladığımız bu proje ile alt yapıdan gençlerimizi A takıma kazandıracağız. Bu sene şampiyonluğa oynayacak bir takım kuracağız. 7 Ağustos tarihinde hazırlıklara başlayacağız. Bu nedenle iç ve dış transfer için raporumu yönetime verdim çalışmalar başladı. 7 Ağustos tarihine kadar iskelet kadroyu oluşturup çalışmaların startını vereceğiz. Hedefimiz üçüncü lig, Mardin Kızıltepespor’da da bunu başaracak güç var. Takım yönetim ve taraftarlar orda bütünleşmiş durumdalar. Mardin’de çok güzel bir atmosfer var. Ben inanıyorum ki takımına sahip çıkan bu taraftarlar ile birlikte şampiyon oluruz’’ dedi.
YOZGATSPOR’A BAYARILAR
Feridun Dündar, son 4 yıldır şampiyonluğa oynayan ancak her seferinde kıl payı şampiyonluğun kapısından dönün Yozgatspor’a da başarı dileğinde bulundu. Bu sene Yozgatspor’un da Üçüncü Lig’e çıkacağına inandığını dile getiren Dündar, ‘’Ben bir Yozgatlı olarak memleketimin takımının üst liglere çıkmasını istiyorum. Yozgatspor’a bu sezon için başarılar diliyorum ve umarım hasretini duydukları Üçüncü Lig’e çıkarlar. Yozgatspor yeni teknik ekibine ve yönetimine başarılar diliyorum’’ diye konuştu.

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