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Dua ile başladılar, dua ile bitirdiler

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 5’inci Bölge 3’üncü Grup’ta mücadele eden Yozgatspor, hafta sonu Yeşil Kamanspor ile oynadığı müsabakaya dua ile başladı, dua ile bitirdi.

02 Mart 2022 Çarşamba 00:08
Dua ile başladılar, dua ile bitirdiler

Ligin ikinci yarısında aldığı üst üste galibiyetler ile zirve yarışının ortağı olan ve puan cetvelinde de 2’inci sıraya kadar yükselen Yozgatspor, hafta sonu konuk ettiği Yeşil Kamanspor’u da mağlup ederek çıkışını sürdürdü. Bozok Stadı dış sahasında Yeşil Kamanspor ile oynadığı müsabaka öncesinde takım kaptanı Muharrem Kaya, bütün oyuncuları etrafından toplayarak dua okuyarak maça başladılar. 90 dakika sonrasında sahadan 2-0 galibiyet ile ayrılan kırmızı siyahlı ekibi bir kez daha etrafında toplayan kaptan Muharrem Kaya, bu sefer şükür duası okuyarak müsabakayı tamamladı. Dua ile başlayıp dua ile tamamlanan müsabakayı Yozgatspor 2-0 önde tamamladı. 

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