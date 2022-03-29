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DSi’ye ağır ceza

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 5’inci Bölge 3’üncü Grup’ta mücadele eden Ankara DSİspor’a Keçiören Belediye Bağlumspor ile oynadığı müsabaka sonrasında ağır ceza verildi.

29 Mart 2022 Salı 00:10
DSi’ye ağır ceza

Amatör Futbol Disiplin Kuruluna sevk edilen müsabaka sonrasında her iki takım içinde savunma istenmişti. Savunmaları alındıktan sonra Amatör Futbol Disiplin Kurulu kararını açıkladı. 20 Mart tarihinde Ankara DSİspor’un Keçiören Belediye Bağlumspor ile oynadığı müsabakada başlamış bir müsabakayı terk etmeleri nedeniyle Futbol Müsabaka Talimatı Madde 24/1-a gereğince talimatlara aykırı harekette bulunmaktan 3-0 hükmen mağlubiyet cezası verilmesine ve mevcut puanlarından -3- puan silinmesine karar verildi. Öte yandan Keçiören Bağlumspor kulübüne ise aynı müsabakada gerçekleşen saha olayları nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı madde 52 uyarınca 4 bin lira para cezası verilmesi kararlaştırıldı. 

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