DSi Çayıralan’dan çıkamadı

Mutlak galibiyet parolası ile çıktığı müsabakada rakibi karşısında ilk dakikalardan itibaren atak bir oyun ortaya koyan Çayıralan Esnafspor 43’üncü dakikada bulduğu golle 1-0 öne geçti. Müsabakanın ikinci yarısında da skoru koruyan Çayıralan Esnafspor sahadan 1-0 galibiyet ile ayrıldı. Kendi sahasında bu sezon sadece bir müsabakayı kaybeden Çayıralan Esnafspor ligin ilk yarısının son haftasında güçlü rakibi Ankara DSİspor’u konuk etti. Taraftarının da desteğini arkasına alan Çayıralan Esnafspor Ankara DSİspor karşısında üstün bir oyun ortaya koydu. Geliştirdiği ataklar ile rakip kalede gol arayan Çayıralan Esnafspor 43’üncü dakikada bulduğu gol ile müsabakanın ilk devresini Ankara DSİspor karşısında 1-0 önde tamamladı. Müsabakanın ikinci yarısında da etkili oyununu devam ettiren Çayıralan Esnafspor 90 dakika sonunda 1-0’lık skor ile üç puanı alan taraf oldu. Konuk ekip Ankara TKİspor’da Aytuğ Giraygil 60’ınca dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Çayıralan Esnafspor aldığı bu galibiyet ile puanını 10’a yükseltirken puan cetvelinde de bir maç eksiği ile 6’ıncı sıraya yerleşti.