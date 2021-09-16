Aydoğmuş ‘’Yıllardır Yozgat'ta profesyonel gözlemci hakemlik yapan, şuan Kayseri'de ikamet eden saygı değer ağabeyimiz İsmet Yaşar'ın organize ettiği, Kayserispor Akdağmadeni Futbol Okulu takımları arasında düzenlenen dostluk maçı düzenlendi. Bu müsabaka için Akdağmadeni ilçemize gelen Kayserispor Alt Yapı takımını misafir ettik. Kayserispor alt yapı sorumlusu Bekir Edem hocamıza, İsmet Yaşar ağabeyimize, Akdağmadeni Spor okulu antrenörleri Murat Erbil, Hakan Altın hocalarımıza ve sporcu kardeşlerime bu güzel müsabaka için teşekkür ediyorum’’ dedi.