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Dostluk maçı

Yozgatlı eski hakemlerden İsmet Yaşar’ın organize ettiği Akdağmadeni Futbol Okulu ile Kayserispor arasındaki dostluk müsabakasını Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanı Ömer Aydoğmuş da takip etti.

16 Eylül 2021 Perşembe 00:46
Dostluk maçı

Aydoğmuş ‘’Yıllardır Yozgat'ta profesyonel gözlemci hakemlik yapan, şuan Kayseri'de ikamet eden saygı değer ağabeyimiz İsmet Yaşar'ın organize ettiği, Kayserispor Akdağmadeni Futbol Okulu takımları arasında düzenlenen dostluk maçı düzenlendi. Bu müsabaka için Akdağmadeni ilçemize gelen Kayserispor Alt Yapı takımını misafir ettik. Kayserispor alt yapı sorumlusu Bekir Edem hocamıza, İsmet Yaşar ağabeyimize, Akdağmadeni Spor okulu antrenörleri Murat Erbil, Hakan Altın hocalarımıza ve sporcu kardeşlerime bu güzel müsabaka için teşekkür ediyorum’’ dedi. 

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Dostluk Maçı
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