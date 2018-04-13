DOSTLUK KAZANDI

Müsabakalar İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Yerköy Adalet Meslek Yüksekokulu futbol ve basketbol takımları Yerköy’de karşılaştı. Sahada keyifli ve heyecanlı bir mücadele ile tamamlanan karşılaşmalar sonrasında, kazan taraf dostluk oldu. Öğrenciler, “Ülkemizin her köşesinde toplumun huzuru için 24 saat görev başında olan emniyet güçlerimizin her zaman yanındayız. Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümünü bizlerde sahada dostluk maçı ile kutladık” diye konuştular.