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Dostluk Kazandı

TEKERLEKLİ Sandalye Bölgesel Ligi’nde mücadele veren Sorgun Umut Engelliler Spor Kulübü Başkanı Zeynep Ertal Altunkuyu, hafta sonunda konuk ettikleri Malatya Doğanşehir Belediyesi takımı ile oynadıkları karşılaşmada dostluğun, kardeşliğin kazançlı çıktığını söyledi.

Dostluk Kazandı

TEKERLEKLİ Sandalye Bölgesel Ligi’nde mücadele veren Sorgun Umut Engelliler Spor Kulübü Başkanı Zeynep Ertal Altunkuyu, hafta sonunda konuk ettikleri Malatya Doğanşehir Belediyesi takımı ile oynadıkları karşılaşmada dostluğun, kardeşliğin kazançlı çıktığını söyledi.

13 Mart 2018 Salı 07:00
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Dostluk Kazandı

Altunkuyu,  Malatya Doğanşehir Belediyesi Engelli Spor Kulübü Başkanı Edip Karakuş ile birlikte sporcularını, mücadelelerinden dolayı kutladı. Altunkuyu, kendilerine her zaman desteğini esirgemeyen Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Sorgun Belediye Başkanı Ahmet Şimşek, müsabakayı izlemeye gelen Gençlik ve Spor Bakanı Danışmanına, ASKF yönetim kurulu üyesi Nihat Künbetli, Gençlik Hizmetleri İlçe Müdürü Levent Tuncer ile diğer destek veren kuruluşlara ve şahıslara teşekkür etti. 

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