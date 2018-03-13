Dostluk Kazandı

Altunkuyu, Malatya Doğanşehir Belediyesi Engelli Spor Kulübü Başkanı Edip Karakuş ile birlikte sporcularını, mücadelelerinden dolayı kutladı. Altunkuyu, kendilerine her zaman desteğini esirgemeyen Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Sorgun Belediye Başkanı Ahmet Şimşek, müsabakayı izlemeye gelen Gençlik ve Spor Bakanı Danışmanına, ASKF yönetim kurulu üyesi Nihat Künbetli, Gençlik Hizmetleri İlçe Müdürü Levent Tuncer ile diğer destek veren kuruluşlara ve şahıslara teşekkür etti.