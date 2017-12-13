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-DOSTLUK KAZANDI

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi B Grubunda ilk üç takım arasına girebilmek için mücadele veren daha önce Yemenoğlu bünyesindeki Şefaatlispor, lider olarak geldiği Yozgat’ta Yemenoğlu bünyesine dahil olan Bozokspor karşısında aldığı 2-2’lik skorla koltuğundan oldu ama kazanan dostluk oldu.

-DOSTLUK KAZANDI

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi B Grubunda ilk üç takım arasına girebilmek için mücadele veren daha önce Yemenoğlu bünyesindeki Şefaatlispor, lider olarak geldiği Yozgat’ta Yemenoğlu bünyesine dahil olan Bozokspor karşısında aldığı 2-2’lik skorla koltuğundan oldu ama kazanan dostluk oldu.

13 Aralık 2017 Çarşamba 07:05
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-DOSTLUK KAZANDI

Şefaatlispor ile Yemenoğlu Yozgatspor arasındaki mücadele öncesinde her iki takımın yöneticileri ve futbolcuları birbirlerini tebrik etti. Mehmet Yemenoğlu, eski ve yeni takımının maçını ilgiyle izledi. Maçın ilk yarısı 1-0 Şefaatlispor’un üstünlüğü ile tamamlandı. İkinci yarıda Yemenoğlu Bozokspor eşitliği sağladı. Akabinde gelen karşılıklı gollerle 90 dakika 2-2 tamamlandı. Bu skorla Şefaatlispor, ikinci sıraya inerken, Yemenoğlu Yozgatspor üçüncü sıraya yerleşti. Liderlik koltuğunun yeni sahibi Yozgat İl Özel İdarespor oldu. Mehmet Yemenoğlu, maç bitiminde her iki takımın futbolcularını ve teknik ekibini tebrik etti.

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