-DOSTLUK KAZANDI

Şefaatlispor ile Yemenoğlu Yozgatspor arasındaki mücadele öncesinde her iki takımın yöneticileri ve futbolcuları birbirlerini tebrik etti. Mehmet Yemenoğlu, eski ve yeni takımının maçını ilgiyle izledi. Maçın ilk yarısı 1-0 Şefaatlispor’un üstünlüğü ile tamamlandı. İkinci yarıda Yemenoğlu Bozokspor eşitliği sağladı. Akabinde gelen karşılıklı gollerle 90 dakika 2-2 tamamlandı. Bu skorla Şefaatlispor, ikinci sıraya inerken, Yemenoğlu Yozgatspor üçüncü sıraya yerleşti. Liderlik koltuğunun yeni sahibi Yozgat İl Özel İdarespor oldu. Mehmet Yemenoğlu, maç bitiminde her iki takımın futbolcularını ve teknik ekibini tebrik etti.