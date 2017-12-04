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BÖLGESEL Amatör Lig B Grubunda, Sorgun Engelliler Umutspor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı ile Amasya Gümüşhacıköy Hayat Engelliler Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı ligdeki ilk maçını kalabalık bir taraftar topluluğunun desteği ile Sorgun Spor Salonunda oynadı.

-Dostluk kazandı

BÖLGESEL Amatör Lig B Grubunda, Sorgun Engelliler Umutspor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı ile Amasya Gümüşhacıköy Hayat Engelliler Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı ligdeki ilk maçını kalabalık bir taraftar topluluğunun desteği ile Sorgun Spor Salonunda oynadı.

04 Aralık 2017 Pazartesi 07:05
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-Dostluk kazandı

Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen müsabakanın ilk dakikalarında rakibine üstünlük sağlayan Sorgun ekibi, rakibin milli takım eski oyuncularının oyuna hakim olmalarıyla önce fark kapandı, sonrasında da açıldı. Oldukça heyecanlı geçen maçtan konuk takım 63-43 galibiyetle ayrıldı. Sorgun temsilcisi Takım Kaptanı Temel Albeni, “Yeni bir oluşum. Karşımızdaki takım çok iyi bir takım. İyi oyuncular var. Ancak bizde iyi bir takımız. Kademe kademe gidiyoruz. Tabii bu ilk maçımız. İlk maçlar her zaman sıkıntılıdır. Bugünde böyle bir sıkıntı yaşıyoruz. İlk maçımız olmasına rağmen çok iyiyiz. Arkadaşlarımızın kondisyonu çok iyi. Hepsi daha yeni, 2 yılık oyuncu. Karşımızdaki oyuncular 10-12 yıllık oyuncular. Ben oyuncularımı kutluyorum” dedi.

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