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Dört yıllık hedefe ulaştık

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi Dördüncü Grup şampiyonu Yozgatspor’da kulüp başkanı Kazım Arslan, dört yıldır hasretini sürdürdükleri şampiyonluğun nihayet geldiğini söyledi.

Dört yıllık hedefe ulaştık

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi Dördüncü Grup şampiyonu Yozgatspor’da kulüp başkanı Kazım Arslan, dört yıldır hasretini sürdürdükleri şampiyonluğun nihayet geldiğini söyledi.

09 Nisan 2019 Salı 00:00
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Dört yıllık hedefe ulaştık

Yozgatspor taraftarlarının şampiyonluk kutlamalarına katılan kırmızı siyahlı ekibin başkanı Kazım Arslan şampiyonluk herkese hayırlı uğurlu olması dileğinde bulundu. Bu şampiyonluğun geç olduğunu ama temiz olduğunun altını çizen Arslan, ‘’Dört yıldır hedeflediğimiz şampiyonluğa bu sefer ulaştık. Bugün Allah’a şükür meydanı dolduran bir kalabalık ile şampiyonluğu kutluyoruz. Allah’a şükrediyoruz ki bizlere böyle bir sevinci yaşattığı için. İnşallah hep birlikte daha büyük sevinçler yaşayacağımıza da inancım tamdır’’ dedi. 

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Dört Yıllık Hedefe Ulaştık
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