Kırmızı siyahlı ekip daha çok paslaşarak rakip kaleye gitmeye çalışırken, konuk ekip Tokatspor ise kontra ataklar ile Yozgatspor kalesinde tehlike yarattı. Özellikle ikinci yarıda top çeviren Yozgatspor olurken, net gol pozisyonları yakalayan ise konuk ekip Tokatspor oldu. Bir türlü Tokatspor kalesinde etkili olmayan kırmızı siyahlı ekip 0-0’lık skor ile bir puana razı oldu. Oyunun ilk yarısında atak gözüken taraf Yozgatspor olsa da Tokatspor kalesi önünde yaptığı pasların sonu gelmedi ve kaptırılan toplar Yozgatspor kalesinde tehlike yarattı. 6’ıncı dakikada gelişen Yozgatspor atağında Ziya’nın sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Çağrı Tekin önce topu düzeltti sonra Boğatan’a gönderdi. Bu oyuncunun şutunda top yandan az farkla auta çıktı. 17’inci dakikada Yozgatspor atağında Çağrı Tekin’in pasında topa gelişine sert vuran Ali Kaan’ın şutu yan ağlarda kaldı. 23’üncü dakikada sol kanada gönderilen topla buluşan Boğatan ceza sahası girer girmez kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda plase bir vuruş ile topu kaleye gönderdi meşin yuvarlak Tokatspor kalecisinde kaldı. 28’inci dakikada gelişen Yozgatspor kontra atağında defansın arkasına atılan topa kaleci ile birlikte yükselen Boğatan topu göğsüyle kontrol etti daha sonra şutunda meşin yuvarlak kaleciden döndü. Müsabakanın ilk yarısında gol olmayınca iki takımda 0-0’lık skor ile soyunma odasına gitti. 54’üncü dakikada gelişen Tokatspor atağında Yozgatspor defansının arkasına atılan topla buluşan Eren kaleci Göksal ile karşı kaşıya kaldı. bu oyuncunun sert şutu direkten döndü, dönen topa Yozgatspor defansı uzaklaştırdı. 55’inci dakikada sağ kanattan gelişen Yozgatspor atağında Arif ceza sahasına girdi yerden kale önüne çevirdiği topa Yozgatsporlu oyunculardan önce Tokatspor defansı müdahale ederek meşin yuvarlağı kornere gönderdiler. 60’ıncı dakikada Tokatspor kontra atağında topu kapan Kaan Yozgatspor defans oyuncularını çalımlayarak geçtikten sonra topu Eren’e çıkardı. Kaleci Göksal ile karşı karşıya kalan Eren şut çekmekte gecikince topun sahibi kaleci Göksal olurken Eren Tokatspor’u mutlak golden etti. 63’uncü dakikada gelişen Tokatspor kontra atağında topla buluşan Eren’in sert şutunu Yozgatspor kalecisi Göksal kurtardı. 69’uncu dakikada Yozgatspor’un ceza sahası ön çizgisinde kazandığı serbest vuruşu Ali Kaan kullandı. Bu oyuncunun direk kaleye gönderdiği top yandan az farkla auta çıktı. 79’uncu dakikada gelişen Yozgatspor atağında ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Ahmet’in sert şutu direkten döndü, dönen topa Ahmet, İsmail Dinçer ve Beytullah aynı anda hareket edince Yozgatspor mutlak golden oldu. 83’üncü dakikada gelişen Tokatspor kontra atağında Yozgatspor defansının arkasına atılan topla buluşan Ahmet kaleci Göksal ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda zoru başardı ve topu auta göndererek takımını mutlak golden etti. 90’ıncı dakikada Ziya’nın sağ kanattan Tokatspor ceza sahasına gönderdiği topu Buytullah önce düzeltti sonra rövaşata ile kaleye gönderdi meşin yuvarlak üsten auta çıktı. 90 dakika sonrasında müsabakada gol sesi çıkmayınca iki takımda 0-0’lık skor ile puanları bölüştü. Yozgat Bozok Stadında oynanan müsabakayı Berkan Çetin, Mehmet Büyükyılmaz, Vedat Güneş yönetti. Yozgatspor Göksal Özkara, Ziya İstek, Semih Oğuz, Burak Altunay, Fatih Emircan, İsmail Dinçer, Ali Kaan Şahanbaz, Boğtan Kızıltan, Çağrı Tekin, Baran Berkay Karpuz, Ahmet Güney ilk 11’i ile sahaya çıktı. Konuk ekip Tokatspor ise Cüneyt Çelik, Ali Kemal Yükseker, Mehmet Menderes Önkuzu, Eren Açıkgöz, Sabrican Nazlı, Kağan Topçu, Mahmut Esat Aykut, Ulaş Girgin, Deniz Bağlan, Mert Güney, Eray Uysal 11’i ile oyuna başladı. Yozgatspor’da 46’ıncı dakikada Berkay Karpuz’un yerine Selim Öztürk, Boğatan Kızıltan’ın yerine Arif Bostancı, 76’ıncı dakikada Arif Bostancı’nın yerine Alihan Öztürk, Çağrı Tekin’in yerine Beytullah Ersoy, 80’inci dakikada İsmail Dinçer’in yerine Seyit Ali Altın oyuna girdi. Tokatspor’da ise 22’inci dakikada Eren Uysal’ın yerine Serhat Kaymak, 72’inci dakikada Deniz Bağlan’ın yerine Ahmet Talha Yılmaz, 84’üncü dakikada ise Eren Açıkgöz’ün yerine Abdulaziz Tanyeri, Mederes Önkuzu’nun yerine de Eren Eş oyuna girdi. Yozgatspor’a 71’inci dakikada İsmail Dençer, 90’ıncı dakikada Ali Kaan Şahbaz sarı kart görürken, Tokatspor’da ise 65’inci dakikada Esat Aykut, 69’uncu dakikada Eren Açıkgöz, 787inci dakikada ise Serhat Kaymak sarı kart görürken, 65’inci dakikada Esat Aykut çift sarıdan kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.