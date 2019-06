Dökme suyla bu iş olmaz

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi’nde Şampiyon olduklarını Yozgat’ın bayraklar ile yıkılması gerektiğini ancak bir tane bayrağın olmadığını vurgulayan Arslan, ‘’Bu iş hep dökme suyla olmaz. Benim astığım bayrağın bir kıymeti yok. İnsanların gönlünden geçmesi, gönlünden gelmesi lazım. Biz tamamen yapıcı bir şekilde, bu konuda Belediye Başkanımız ile görüşmelerim oldu. Vali Bey ile de görüşmelerim oldu. Bunun dışında bir takım iş adamları ile de görüşmelerimiz oldu. Her halükarda Yozgatspor yapısını genişleterek yola devam etmek istiyoruz. Bunun içinde biz oluruz olmayız bir önemi yok. Oturup ortak akıl ile karar vereceğiz. Yozgat’ı birleştiren bir karar vereceğiz. Yozgatspor’un Yozgat’ı ayrıştıran bir kulüp olmaması lazım. Yozgat’ı birleştirmesi lazım. Bütün siyasi partilerin ötesinde, siyasi fikirlerin ötesinde, bütün ideolojik saplantıların ötesinde insanları birleştiren, spor ortak paydasını birleştiren bir yapı olması lazım. Biz bu yapıyı oluşturalım diye uğraşıyoruz. Madem şampiyon olduk madem Üçüncü Lige çıktık, madem orada kalıcı olmak istiyoruz, biz bu yapıyı oluşturalım. Ramazan ayı içerisinde açıklamamızı yaptık. Şampiyonluğa katkı sunan arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi sunduktan sonra bayram sonrasında daha sağlıklı bir yapının oluşması için bir takım toplantılar düzenleyeceğimizi söyledik ve Büyük Sinemada yaptığımız toplantıyı da herkese açtık, ama katılım belli. Benim için kıymetli olan da bu. Dört sene önce biz alana çıktığımız bu kadar insanda da yoktu’’ dedi.

HER LAFA İTİBAR EDEMEYİZ

Yozgatspor kulüp başkanı Kazım Arslan, sosyal medya üzerinden yapılan yorumlara da açıklık getirdi. Ortada konuşulan lafı çok olduğuna dikkat çeken Arslan, ‘’Ama ortada konuşulan sosyal medyada yazılan her lafa itibar edemeyiz, bizim için insanların kendi ağzından çıkan laflar önemlidir. Belediye başkanının dışarıya dönük olarak böyle bir beyanatı olmadığına göre biz bunu yok kabul etmek zorundayız. Olursa o zaman konuşuruz. Ama yok kabul etmek durumundayız. Ben netice itibariyle şehrin belediye başkanının, şehrin ortak değeriyle ilgili ona zarar verecek bir tavır içerisine gireceğini zannetmiyorum. Bu benim şahsi görüşüm’’ diye konuştu.