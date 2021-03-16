Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1555
ALTIN
419.383
DOLAR
7.5419
STERLİN
10.4722
EURO
8.9954

Doğum gününü kutladılar

KADINLAR Hentbol Birinci Ligi’nde mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımının Antrenörü Enis Atmaca’ya oyuncuları sürpriz yaparak doğum günü pastası kestiler.

16 Mart 2021 Salı 00:12
Doğum gününü kutladılar

Pazar günü Rıza Kayaalp Spor Salon’unda Ordu Gençlerbirliği takımı ile oynanan müsabaka öncesinde maç konuşması için soyunma odasına giren Enis Atmaca’ya sürpriz yapan Bozkırın Başakları hocalarının doğum gününü kutladılar. Hediye olarak ta müsabaka sonrasında Ordu Gençlerbirliği karşısında alınan galibiyeti hediye ettiler. Oyuncularının bu ince davranışından dolayı çok duygulandığını dile getiren Atmaca, Ordu Gençlerbirliği karşısında alınan farklı galibiyetin kendisine en büyük hediye olduğunu belirtti. 

Anahtar Kelimeler:
Doğum Gününü Kutladılar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Atakan’ın gözü Olimpiyatlarda
Atakan’ın gözü Olimpiyatlarda
YOZGAT’IN GURURU OLDULAR
YOZGAT’IN GURURU OLDULAR
Tatil gününü spora ayırdı
Tatil gününü spora ayırdı
Yozgatspor kampa girecek
Yozgatspor kampa girecek
BOZKIRIN BAŞAKLARI ZORLANMADI
BOZKIRIN BAŞAKLARI ZORLANMADI
Başer okçuluk talimi yaptı
Başer okçuluk talimi yaptı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim