Pazar günü Rıza Kayaalp Spor Salon’unda Ordu Gençlerbirliği takımı ile oynanan müsabaka öncesinde maç konuşması için soyunma odasına giren Enis Atmaca’ya sürpriz yapan Bozkırın Başakları hocalarının doğum gününü kutladılar. Hediye olarak ta müsabaka sonrasında Ordu Gençlerbirliği karşısında alınan galibiyeti hediye ettiler. Oyuncularının bu ince davranışından dolayı çok duygulandığını dile getiren Atmaca, Ordu Gençlerbirliği karşısında alınan farklı galibiyetin kendisine en büyük hediye olduğunu belirtti.