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Doğum gününü kutladılar

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 5’inci Bölge 3’üncü Grup’ta mücadele eden Sorgun Belediyespor’un başarılı file bekçisi Aykut Demirdelen 36 yaşına girdi.

12 Şubat 2022 Cumartesi 00:12
Doğum gününü kutladılar

Yozgatspor’un da bir dönem kalesini başarılı bir şekilde koruyan tecrübeli kaleci Aykut Demirdelen için takım arkadaşları ve teknik ekip doğum günü kutlaması düzenledi. 36 yaşına giren Aykut Demirdelen için pasta alan teknik ekip ve takım arkadaşları başarılı file bekçisinin doğum günün kutladı. 36’ıncı yaş gününü kutlayan takım arkadaşları ve teknik ekibe teşekkür eden Aykut Demirdelen, ‘’Bu mutlu günümde beni yalnız bırakmayan, pasta keserek günü kutlayan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bu sürpriz doğum günü beni çok duygulandırdı’’ dedi. 

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