Doğum gününü kutladılar

Yozgatspor’un da bir dönem kalesini başarılı bir şekilde koruyan tecrübeli kaleci Aykut Demirdelen için takım arkadaşları ve teknik ekip doğum günü kutlaması düzenledi. 36 yaşına giren Aykut Demirdelen için pasta alan teknik ekip ve takım arkadaşları başarılı file bekçisinin doğum günün kutladı. 36’ıncı yaş gününü kutlayan takım arkadaşları ve teknik ekibe teşekkür eden Aykut Demirdelen, ‘’Bu mutlu günümde beni yalnız bırakmayan, pasta keserek günü kutlayan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bu sürpriz doğum günü beni çok duygulandırdı’’ dedi.