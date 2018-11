Doğayı keşfettiler

Yürüyüş sonunda Kızlar Kayası Sarnıcı'na nazır Şato isimli mesire alanında yemek yiyen kulüp üyeleri, doğal güzellikleriyle göz dolduran Yozgat'ın, doğa sporları için bulunulmaz bir fırsat olduğunun altını çizdiler. Kulüp Başkanı Hikmet Gözübüyük, her sene Yozgat'ta birkaç yürüyüş düzenlediklerini, kulüp üyelerinin yaptıkları yürüyüşlerden her defasında memnun kaldıklarını söyledi. Gözübüyük, Yozgat Merkez Çamlık yürüyüşünü her kış neredeyse geleneksel hale getirdiklerini, yine bu kış karın en yoğun yağdığı günlerde Çamlıkta kar yürüyüşü yapacaklarını sözlerine ekledi.