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Doğayı keşfettiler

KIRŞEHİR Doğa Sporları Kulübü ‘Kırdost’ üyeleri, Çekerek ilçesi Fakıdağı Kasabası'ndan başlayıp Şato isimli mesire alanını kapsayan doğa yürüyüşü yaptı. Yürüyüşün neredeyse tamamını meşe ormanları içerisinde gerçekleştiren doğa sporu severleri, yürüyüşlerinin inanılmaz güzelliklere şahit olarak, neşeli geçmesinin mutluluğunu yaşadı.

Doğayı keşfettiler

KIRŞEHİR Doğa Sporları Kulübü ‘Kırdost’ üyeleri, Çekerek ilçesi Fakıdağı Kasabası'ndan başlayıp Şato isimli mesire alanını kapsayan doğa yürüyüşü yaptı. Yürüyüşün neredeyse tamamını meşe ormanları içerisinde gerçekleştiren doğa sporu severleri, yürüyüşlerinin inanılmaz güzelliklere şahit olarak, neşeli geçmesinin mutluluğunu yaşadı.

21 Kasım 2018 Çarşamba 06:03
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Doğayı keşfettiler

Yürüyüş sonunda Kızlar Kayası Sarnıcı'na nazır Şato isimli mesire alanında yemek yiyen kulüp üyeleri, doğal güzellikleriyle göz dolduran Yozgat'ın, doğa sporları için bulunulmaz bir fırsat olduğunun altını çizdiler. Kulüp Başkanı Hikmet Gözübüyük, her sene Yozgat'ta birkaç yürüyüş düzenlediklerini, kulüp üyelerinin yaptıkları yürüyüşlerden her defasında memnun kaldıklarını söyledi. Gözübüyük, Yozgat Merkez Çamlık yürüyüşünü her kış neredeyse geleneksel hale getirdiklerini, yine bu kış karın en yoğun yağdığı günlerde Çamlıkta kar yürüyüşü yapacaklarını sözlerine ekledi. 

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Doğayı Keşfettiler
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