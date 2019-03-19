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Doğan’dan teşekkür

HENTBOL Erkekler Birinci Ligi’nde şampiyonluğunu büyük ölçüde ilan eden Yozgat Bozokspor’da kulüp başkanı Cenker Doğan şampiyonluk yolunda kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti.

Doğan’dan teşekkür

HENTBOL Erkekler Birinci Ligi’nde şampiyonluğunu büyük ölçüde ilan eden Yozgat Bozokspor’da kulüp başkanı Cenker Doğan şampiyonluk yolunda kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti.

19 Mart 2019 Salı 00:00
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Doğan’dan teşekkür

Cumartesi günü Güneysuspor ile şampiyonluk maçına çıktıklarını hatırlatan kırmızı siyahlı ekibin patronu, ‘’Şampiyonluk için büyük bir çekişme içerisinde olduğumuz Güneyspor ile Cumartesi günü çok zor bir müsabakaya çıktık. Güçlü rakibimizi yenerek büyük oranda şampiyonluğumuzu garantiledik. Ben zorlu müsabakada bizleri yalnız bırakmayan, Belediye Başkan adaylarımıza, Yozgat Milletvekilimiz Ethem Sedef’e ve büyük Yozgat taraftarına teşekkür ediyorum. Taraftarlarımızın desteği ile bu müsabakadan galibiyet ile ayrıldık. Takımımızı ateşleyen, itici güç olan taraftarlarımız ile Güneysuspor’u yenmeyi başardık. Hedefimiz kalan maçlarımızı kazanıp Süper Lig’de de başarılı bir sezon geçirmek’’ dedi. 

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