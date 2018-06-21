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Doğan İspanya yolcusu

HENTBOL Erkekler Birinci Lig’inde mücadele eden Yozgat Bozokspor’un kulüp Başkanı Cenker Doğan, A Milli Erkek Hentbol takımı ile İspanya’ya gitti.

Doğan İspanya yolcusu

HENTBOL Erkekler Birinci Lig’inde mücadele eden Yozgat Bozokspor’un kulüp Başkanı Cenker Doğan, A Milli Erkek Hentbol takımı ile İspanya’ya gitti.

21 Haziran 2018 Perşembe 07:00
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Doğan İspanya yolcusu

Yozgat Bozokspor kulüp başkanlığının yanı sıra Hentbol Federasyon’unda da görevleri bulunan Doğan, Milli Takımlar sorumlusu olarak Akdeniz Oyunlarında mücadele edecek olan A Milli Erkek Hentbol Takımı İspanya’ya götürdü. 16 sporcudan oluşan kafileyi İspanya’ya götüren Doğan,  A Milli Hentbol takımının Akdeniz olimpiyatlarında başarılı olacağına inandığını söyledi. Güçlü rakiplerin yer aldığı oyunlarda Türkiye’yi en iyi şekilde temsil edeceklerini dile getiren Doğan, ‘’A Milli Hentbol takımımız 14 Haziran tarihinde başladığı Akdeniz Oyunları hazırlıklarını bu gün itibari ile tamamladı. İyi bir hazırlık dönemi geçiren milli takımımız ile bu gün İspanya’ya hareket edeceğiz. Milli takımımıza güveniyoruz ve oradan ili sonuçlar ile döneceğimize inanıyorum’’ dedi.

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