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Doğan, ilk yarıyı değerlendirdi

10 Ocak 2017 Salı 06:13
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Türkiye Hentbol Erkekler Süper Lig’indeki temsilcimiz Yozgat Bozokspor kulüp başkanı Cenker Doğan, ligin ilk yarısını İleri Gazetesi’ne değerlendirdi.

Doğan, ilk yarıyı değerlendirdi
 Doğan, yönetim ve teknik ekip ile ligin ilk yarısının bir değerlendirmesini yaptıklarını, ellerine gelen rapor doğrultusunda ligin ikinci yarısında ne olur diye bir takım ön görülerde bulunduklarını söyledi. Allah’tan bir şey çıkmazsa, matematiksel anlamda her şeyin mümkün olduğunu ancak şuandaki yapılan değerlendirmede Yozgat Bozokspor’un ligden düşme gibi bir riskinin bulunmadığına vurgu yapan Doğan, ‘’Bizim zaten ilk seneki hedefimiz, emekleme dönemini iyi geçirmekti. Tabi ilk sene Avrupa olabilir mi diye yola çıktık işin açıkçası. Bu hedeften hiçbir zaman dönmedik. Ancak zaman içerisinde hedeflerimiz bazı sıkıntılar yaşadık. Bizim ilk baştaki kurduğumuz süreçte ilk 6-7-8’e girdiğimiz süreçleri biz bir başarı olarak düşündük. Çünkü ilk sene çıkan bir takım için bunun iyi bir sonuç olabileceğini dile getirdik. Nitekim bizim takımımızın bir sponsor desteği yok. Kendi halimizle kavrulan, kendi desteğimizin olduğu bir kulüp yapılanmamız var. O yüzden biz hedefleri de koyarken uzun vadede koymuştuk. Teknik raporun doğrultusunda yapılabilecekler ile ilgili bir yol haritası çıkardık. Bu yol haritasını çıkartırken, önümüzdeki süreçler de bir yapılanma üzerinde oynamak her ne kadar mümkünse de, o yapılanmayı zedelemeden yapmanız lazım ve yapılanmanın taşlarını yerinden oynatırken, yerine de daha iyi oranda destekler yapmanız lazım’’ dedi. Bu daha iyi destekler ile ilgili araştırmalara başladıklarına vurgu yapan Doğan, İleri Gazetesine yaptığı açıklamasını şu şekilde sürdürdü: ‘’Fakat henüz resmi bir görüşmemiz olmadı. Bilindiği gibi devre arası her kulübün en çok zorlandığı sıkıntılardan bir tanesi, iyi nitelikli oyuncu bulabilmek. Kadroyu destekleyici oyuncu bulabilmek bu süreçler içerisinde zor. Herkesi bu yapı içerisine karakter anlamında ve oyun sitiline uygun oyuncuyu bulup monte etmekte işin açıkçası zor. Bu nedenle ince eleyip sık dokuyoruz. Bu konuyla ilgili kafamızda bir çalışmamız var. Bazı kararlar aldık bu kararların icrası ile ilgili sadece beklediğimiz belli başlı haberler var. O haberler neticesinde ilk etaptaki süreçlerimizi devam ettireceğiz. Ondan sonra takımı toplayacağız. Takım çalışmalarına başladıktan sonra ilk etapta bir Trabzon deplasmanımız var inşallah onu kayıpsız geçmeyi düşünüyoruz. Daha sonra Türkiye kupası, yani 31 Ocak itibariyle biten transfer sürecinde Yozgat Bozokspor’un yapılanması ve ikinci yarıya hazır bir hale gelmesi için elimizden geleni fazlasıyla yapacağız’’ diye konuştu.
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