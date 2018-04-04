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Dmitriy Turchenko Göz dolduruyor

HENTBOL Erkekler Birinci Lig’inde mücadele eden Yozgat Bozokspor’un başarılı kanat oyuncusu Dmitriy Turchenko gösterdiği performans ile göz dolduruyor.

Dmitriy Turchenko Göz dolduruyor

HENTBOL Erkekler Birinci Lig’inde mücadele eden Yozgat Bozokspor’un başarılı kanat oyuncusu Dmitriy Turchenko gösterdiği performans ile göz dolduruyor.

04 Nisan 2018 Çarşamba 07:00
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Dmitriy Turchenko Göz dolduruyor

Sezon başında kırmızı siyahlı takıma transfer edilen genç oyuncu geldiği günden buyana gösterdiği performans ile büyük beğeni topluyor. Sağ oyun kurucu olarak görev yapan genç yetenek Dmitriy Turchenko müsabakalarda kritik anlarda attığı goller ile dikkat çekiyor. Hentbol Erkekler Birinci Lig’inin en iyi oyuncuları arasında yer alan Dmitriy Turchenko, uzun yıllar Yozgat Bozokspor’a hizmet etmek istediğini söyledi. Bu sene takımı ile şampiyonluk yaşayamadıklarını ancak önümüzdeki yıllarda bunu mutlaka gerçekleştireceklerine inandıklarını dile getiren Dmitriy Turchenko, ‘’Ben Yozgat’ta olmaktan ve Bozokspor’da oynamaktan çok mutluyum. Burası benin ikinci evim gibi oldu. Takım arkadaşlarım ile de çok iyi anlaşıyoruz. Ben uzun yıllar Yozgat Bozokspor’a hizmet etmek, başarısı için elimden gelenin en iyisini yapmak isterim. İyi bir takımız ve sezon başında yaptığımız hataları artık yapmıyoruz. Bütün rakiplerimizin korkulu rüyası haline geldik. Bir kolej takımı edasıyla çalışıyoruz. Kalan maçlarımızı da kazanıp ligi güzel bir yerde bitirmeyi hedefliyoruz’’ dedi.

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