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Diyabete dikkat çektiler

YOZGAT Diyabet Derneği tarafından, diyabete zemin hazırlayan obeziteye dikkat çekmek amacıyla Celal Atik Kapalı Spor Salonu’nda etkinlik düzenledi.

Diyabete dikkat çektiler

YOZGAT Diyabet Derneği tarafından, diyabete zemin hazırlayan obeziteye dikkat çekmek amacıyla Celal Atik Kapalı Spor Salonu’nda etkinlik düzenledi.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 00:00
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Diyabete dikkat çektiler

Hareketli yaşamın önemi vurgulamak için spor yapıldı. Antrenör Durak Tekgül eşliğinde yapılan etkinliğe, dernek üyeleri, diyabetli çocuklar, Yozgat Riders Kulübü üyeleri, Türk Chopper Motosiklet Kulübü üyeleri, Yozgat Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Ali Ünal, Küçük Eller Kreşi öğretmenleri de katıldı. Yozgat Diyabet Derneği Başkanı Meltem Yılmaz, ülkemizde diğer dünya ülkelerinde olduğu gibi obezite görülme sıklığının gün geçtikçe artmakta olduğuna dikkat çekti. Yılmaz, ‘’Sağlık Bakanlığının yayınladığı verilere baktığımızda; Türkiye’de obezite sıklığı, erkeklerde yüzde 20,5, kadınlarda ise yüzde 41,0, toplamda yüzde 30,3 olarak bulunmuştur. Ve artmaya devam edeceği öngörülmektedir. Kilo alımı birçok hastalığa kapı açıyor. Bunlardan bir tanesi de hiç kuşkusuz diyabet, halk arasında şeker hastalığıdır’’ dedi.
Yılmaz, yetişkinlerde çıkan diyabetin kilo alımıyla artığını artık bilmeyen nerdeyse kalmadığına vurgu yaparak, yeme düzenine dikkat etmediğimiz gibi, hareket de etmediğimizi, işten sonra yarım saati kendimize ayıramadığımızı kaydetti. Yılmaz, ‘’Hastalanmadan çaresine bakmak yerine, hastalanınca çare bulmaya çalışıyoruz. Artık şişmanlıyoruz bunu görmeli ve hemen harekete geçmeliyiz. Biz dernek olarak hareket etmenin önemini vurguluyor ve her hafta farklı bir etkinlik yapıyoruz. Gelen çok az kişi. 20-30 arasında değişiyor. Yeter ki hareket edelim, iş yerimizde, sokakta, spor salonlarında, bahçemizde. Sağlığımızı kaybedince maalesef ki kıymetini anlıyoruz. Biz de tam bu noktaya devreye girmek için çaba gösteriyoruz. Bizler kendimizi ve sizi önemsiyoruz, peki siz kendinizi önemsiyor musunuz? Bu soruyu kendimize sormaya başladığımızda hayat felsefemiz de değişmeye başlayacak. Gelin birlikte hareket edip, hastalıklardan korunalım. Etkinliklerimize katılan tüm sivil toplum örgütlerine, değerli öğretmenlerimize teşekkürlerimi sunuyorum, Yozgat sizlerle birlikte güzel" diye konuştu. 
 

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