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Divanlı’dan Play-Off kutlaması

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Yusuf Kenan Yılmaz Sezonu B Grubunda mücadele eden Divanlı Gençlerbirliği Play-Off kutlaması yaptı.

Divanlı’dan Play-Off kutlaması

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Yusuf Kenan Yılmaz Sezonu B Grubunda mücadele eden Divanlı Gençlerbirliği Play-Off kutlaması yaptı.

27 Aralık 2019 Cuma 04:04
Divanlı’dan Play-Off kutlaması

Hafta sonu Boğazlıyan Şekerspor’u yendikten sonra Play-Off’lara çıkmayı garantileyen kırmızı siyahlı ekip, önceki gün akşam yemeğinde bir araya gelerek Play-Off kutlaması yaptı. Yozgat Belediyesi Bilal Şahin Sosyal tesislerinde bir araya gelen Divanlı Gençlerbirilği oyuncuları, teknik ekibi ve yönetimi, Play-Off’ları da lider bitirip Sorgun Belediyespor’un rakibi olabilmek için söz verdiler.
FİNAL SÖZÜ VERDİLER
Play-Off kutlamasında getirilen testiyi kıran Divanlı Gençlerbirliği takım kaptanı Hacı Mustafa Yarar Play-Off müsabakalarında da başarılı olacaklarını ve Bölgesel Amatör Ligi Play-Out müsabakasında Sorgun Belediyespor’un rakibi olacaklarına inandıklarını söyleyerek, bunun için çok çalışacaklarının sözünü verdi. Yemek sonrasında bir konuşma yapan Antrenör Levent Anıl Sönmez, birçoğu geçtiğimiz sezon kadroda yer alan futbolcu grubundan oluşan takımlarının bu sezon büyük bir başarıya imza atarak namağlup yollarına devam ettiklerini belirtti. Ligde sadece iki tane beraberliklerinin bulunduğunu hatırlatan Sönmez, ‘’Bu başarıyı takım olma ruhuna ve en önemlisi de birlik ve beraberliğimize borçluyuz. Takım içerisindeki arkadaşlık olgusu, birlik ve beraberliğimiz bizi bu noktalara getirdi. Ben inanıyorum ki Play-Off’ta da başarılı olacağız. Play-Off’ta bütün takımlar 10 müsabaka oynayacak, sadece 1 takım 11’inci müsabakayı görecek. Ben inanıyorum ki 11’inci müsabakayı görecek o bir takım biz olacağız. Hedefimiz Sorgun Belediyespor ile Play-Out müsabakası oynamak bu hedef doğrultusunda da çok çalışmamız gerektiğini biliyoruz’’ dedi.

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Divanlı’dan Play-Off Kutlaması
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