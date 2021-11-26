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Divanlı zirveyi sevdi

Mustafa Bacanlı Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi C grubunda Akdağmadenispor’u deplasmanda 5-1 mağlup ederek liderlik koltuğuna kurulan Divanlı Gençlerbirliği liderlik koltuğunu kimseye kaptırmaya niyeti yok.

26 Kasım 2021 Cuma 00:02
Divanlı zirveyi sevdi

Lige Paşaköy Gençlikspor karşısında aldığı 7-1’lık galibiyet ile başlayan kırmızı siyahlı ekip ligin ikinci haftasında ise deplasmanda Akdağmadenispor’u 5-1 mağlup ederek liderliğini sürdürmüştü. Bu hafta sonu ise Sorgun Gençlikspor ile karşı karşıya gelecek olan Divanlı Gençlerbirliği güçlü rakibini yenerek liderliğini sürdürmeyi amaçlıyor. Divanlı Gençlerbirliği Kulüp Başkanı Lütvi Kara, lige galibiyet ile başladıklarını ve bu galibiyeti bu haftada alarak seriye bağladıklarını söyledi. Hedeflerinin Play-Off olduğunu dile getiren Kara, hafta sonu Sorgun Gençlikspor ile oynayacakları müsabakanın hazırlıklarını sürdürdüklerini belirtti. Güçlü rakiplerini yenerek liderliklerini sürdürmek istediklerini altını çizen Kara, Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi’nin en zor grubunda mücadele ettiklerini, güçlü rakiplere karşılık zirvede yer almanın mutluluk verici olduğunu sözlerine ekledi. 

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