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Divanlı tutulmuyor

Mustafa Bacanlı Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi C Grubunda lider Divanlı Gençlerbirliği sezona şampiyonluk umutları ile başlayan Çamlıkspor ile oynadığı müsabakayı da 3-0 kazanarak yoluna emin adımlarla devam ediyor.

06 Aralık 2021 Pazartesi 00:26
Divanlı tutulmuyor

Cumartesi günü Bozok Stadı dış sahasında oynanan müsabakada Çamlıkspor şampiyonluk yarışından kopmamak için çıktığı müsabakada umduğunu bulamadı. Müsabakanın ilk dakikalarında Divanlı Gençlerbirliği penaltı atışından bulduğu gol ile güçlü rakibi karşısında 1-0 öne geçti. Müsabakanın ilerleyen dakikalarında da oyunun üstünlüğü Divanlı Gençlerbirliği takımında oldu. Güçlü rakibi karşısında 3-0 galip gelen Divanlı Gençlerbirliği rakibinin şampiyonluk umutlarını da söndürdü. 

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