Divanlı tutulmuyor

Cumartesi günü Bozok Stadı dış sahasında oynanan müsabakada Çamlıkspor şampiyonluk yarışından kopmamak için çıktığı müsabakada umduğunu bulamadı. Müsabakanın ilk dakikalarında Divanlı Gençlerbirliği penaltı atışından bulduğu gol ile güçlü rakibi karşısında 1-0 öne geçti. Müsabakanın ilerleyen dakikalarında da oyunun üstünlüğü Divanlı Gençlerbirliği takımında oldu. Güçlü rakibi karşısında 3-0 galip gelen Divanlı Gençlerbirliği rakibinin şampiyonluk umutlarını da söndürdü.