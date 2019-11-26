Divanlı Gençler, fırtına gibi esiyor

B Grubunda mücadele eden Yerköyspor ile Divanlı Gençlerbirliği hafta sonu Yerköy ilçe stadında karşı karşıya geldi. Ligin ilk üç sırasında yer alan iki takımın mücadelesinde Divanlı Gençlerbirliği güçlü rakibini 5-0 yenerek Play-Off’lar için önemli avantaj yakaladı. Şampiyonluk mücadelesi veren iki takımın karşılaşmasında Divanlı Gençlerbirliği Yerköyspor’u deplasmanda 5-0 yenerek puanını 17’ye yükseltirken rakibi 10 puanda kaldı. Ligin ikinci yarısına önemli bir avantajı taşıyan Divanlı Gençlerbirliği, bu hafta sonu lider Tuzkayaspor ile yapacağı müsabakayı da kazanması durumunda liderlik koltuğuna kurulacak.

