Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
kapalı
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
105382
ALTIN
268.350
DOLAR
5.7328
STERLİN
7.4053
EURO
6.3178

Divanlı Gençler, fırtına gibi esiyor

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Yusuf Kenan Yılmaz Sezonunda ligin ilk yarısının son derbisi Yerköy’de oynandı.

Divanlı Gençler, fırtına gibi esiyor

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Yusuf Kenan Yılmaz Sezonunda ligin ilk yarısının son derbisi Yerköy’de oynandı.

26 Kasım 2019 Salı 04:04
Divanlı Gençler, fırtına gibi esiyor

B Grubunda mücadele eden Yerköyspor ile Divanlı Gençlerbirliği hafta sonu Yerköy ilçe stadında karşı karşıya geldi. Ligin ilk üç sırasında yer alan iki takımın mücadelesinde Divanlı Gençlerbirliği güçlü rakibini 5-0 yenerek Play-Off’lar için önemli avantaj yakaladı. Şampiyonluk mücadelesi veren iki takımın karşılaşmasında Divanlı Gençlerbirliği Yerköyspor’u deplasmanda 5-0 yenerek puanını 17’ye yükseltirken rakibi 10 puanda kaldı. Ligin ikinci yarısına önemli bir avantajı taşıyan Divanlı Gençlerbirliği, bu hafta sonu lider Tuzkayaspor ile yapacağı müsabakayı da kazanması durumunda liderlik koltuğuna kurulacak.

Son Güncelleme: 25.11.2019 17:18
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bozokspor şampiyon
Bozokspor şampiyon
Amatör ara vermeden
Amatör ara vermeden
Gençlikspor Birinci Lig’de
Gençlikspor Birinci Lig’de
DiYARBEKiRSPOR:3 – 1:YOZGATSPOR
DiYARBEKiRSPOR:3 – 1:YOZGATSPOR
Sorgun Fener’i söndüremedi: 3-1
Sorgun Fener’i söndüremedi: 3-1
Gençlikspor derece yaptı
Gençlikspor derece yaptı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim