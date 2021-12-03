Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Divanlı futbolcularına moral gecesi

Mustafa Bacanlı Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi C Grubunda şampiyonluk mücadelesi veren Divanlı Gençlerbirliği’nde kulüp yöneticilerinden Burak Kaya, Çamlıkspor ile oynayacakları müsabaka öncesinde moral gecesi düzenledi.

03 Aralık 2021 Cuma 00:28
Divanlı futbolcularına moral gecesi

 Kulüp binasında gerçekleştirilen moral gecesinde futbolculara arabaşı ikramında bulunan Burak Kara, oyuncularına Çamlıkspor ile oynanacak olan müsabakada galibiyet beklediklerini söyledi. Pandeminden dolayı geçtiğimiz yıl oynanmayan ligin bu sene başladığını ve ligde çıktıkları ilk üç müsabakalarını kazanarak liderlik koltuğuna oturduklarını ifade eden Kara, hedeflerinin bu sene şampiyonluk olduğunu belirtti. Hafta sonu ligin güçlü ekiplerinden biri olan Çamlıkspor ile zor bir müsabakaya çıkacaklarını dile getiren Kara, bu müsabaka öncesinde oyuncularına moral vermek adına arabaşı gecesi düzenlediklerini ifade etti. Ligde bütün müsabakaları kazanmak istediklerini ve sezon sonunda gruplarını namağlup olarak zirvede tamamlamayı amaçladıklarını vurgulayan Kara, ‘’Bu sezon ligin en zor grubunda mücadele ediyoruz. Şampiyonluğun en güçlü üç adayı olan bizimle birlikte Çamlıkspor ve Yozgat Belediyesi Bozokspor takımları ile aynı grupta yer alıyoruz. Üç takımda şampiyonluk mücadelesi veriyor ve bu ligin favori takımları. Bu takımları geride bırakarak Allah’ın izniyle sezon sonunda şampiyonluk turunu bizim atacağımıza inanıyorum’’ dedi.

Anahtar Kelimeler:
Divanlı Futbolcularına Moral GecesiYozgatIlerigazetesiCumaHaberSporGrupTakımDivanlıKulüpYöneticiLigŞampiyonlukMüsabakaMoralMustafaBacanlıAmatörKümeFutbolYemek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KUPALARINI ALDILAR
KUPALARINI ALDILAR
Çayıralan Osmancık’a bileniyor
Çayıralan Osmancık’a bileniyor
Kızlar Aksaray yolcusu
Kızlar Aksaray yolcusu
Yozgatspor üç puana kilitlendi
Yozgatspor üç puana kilitlendi
Engelliler 7’inci yılını kutluyor
Engelliler 7’inci yılını kutluyor
Koçyiğit teşekkür etti
Koçyiğit teşekkür etti
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim