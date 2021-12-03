Divanlı futbolcularına moral gecesi

Kulüp binasında gerçekleştirilen moral gecesinde futbolculara arabaşı ikramında bulunan Burak Kara, oyuncularına Çamlıkspor ile oynanacak olan müsabakada galibiyet beklediklerini söyledi. Pandeminden dolayı geçtiğimiz yıl oynanmayan ligin bu sene başladığını ve ligde çıktıkları ilk üç müsabakalarını kazanarak liderlik koltuğuna oturduklarını ifade eden Kara, hedeflerinin bu sene şampiyonluk olduğunu belirtti. Hafta sonu ligin güçlü ekiplerinden biri olan Çamlıkspor ile zor bir müsabakaya çıkacaklarını dile getiren Kara, bu müsabaka öncesinde oyuncularına moral vermek adına arabaşı gecesi düzenlediklerini ifade etti. Ligde bütün müsabakaları kazanmak istediklerini ve sezon sonunda gruplarını namağlup olarak zirvede tamamlamayı amaçladıklarını vurgulayan Kara, ‘’Bu sezon ligin en zor grubunda mücadele ediyoruz. Şampiyonluğun en güçlü üç adayı olan bizimle birlikte Çamlıkspor ve Yozgat Belediyesi Bozokspor takımları ile aynı grupta yer alıyoruz. Üç takımda şampiyonluk mücadelesi veriyor ve bu ligin favori takımları. Bu takımları geride bırakarak Allah’ın izniyle sezon sonunda şampiyonluk turunu bizim atacağımıza inanıyorum’’ dedi.