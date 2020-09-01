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Dışarıda kamp gereksiz!

TFF Üçüncü Ligi’nde mücadele edecek olan Yozgatspor’da kulüp başkanı Kazım Arslan il dışı kampının gereksiz bir şey olduğunu söyledi.

01 Eylül 2020 Salı 00:21
Dışarıda kamp gereksiz!

 Arslan, yeni sezon öncesinde Yozgatspor’un kampını Yozgat’ta sürdürdüğünü hatırlattı. Bundan sonra Yozgatspor’un sezon öncesinde kampını il dışında yapmayacağını belirten Arslan, ‘’Geçen sene takımımızın sezon öncesi kampına katılmış olmasaydım il dışı kampının faydalı olabileceğini düşünürdüm. Ancak il dışında yapılan çalışmalar ile Yozgat’ta yaptığımız çalışmalar arasında hiçbir fark yok. Bu nedenle de il dışı kampı bana göre gereksiz. Yozgat’ta da aynı şekilde takımımız çalışma ortamı buluyor. Geçen sene kamp çalışmalarımıza 100 bin lira civarında bir para harcamıştık. Bu sene kampımızı Yozgat’ta yapıyoruz ve bu parada kulübümüzün kasasında kaldı. Bizim sokağa atacak paramız yok’’ dedi.

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Dışarıda Kamp Gereksiz!
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