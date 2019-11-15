DIŞ SAHAYA iLK KAZMA VURULDU

2007 yılında Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından toprak sahadan sentetik sahaya çevrilen Bozok Stadı dış sahası 12 yıldır Yozgat’ta futbol müsabakaları ve antrenmanlarına hizmet veriyordu. Artık kullanım ömrünü dolduran ve yıpranan sahaya geçici çözümler yapılarak hizmet vermesi sağlanıyordu. Artık ciddi şekilde sorun olmaya başlayan ve sporcu sakatlıklarına neden olan sahanın halısının değiştirilmesi için Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından bakanlık nezdinden girişimler başlatılmıştı. Yapılan girişimler sonucunda geçtiğimiz haftalarda ihalesi yapılan Bozok Stadı dış sahasında önceki gün itibariyle çalışmalar başladı. Kale direkleri, tel örgüleri sökülen dış sahada önümüzdeki günlerde halısı da sökülecek. Mart, Nisan ayı içerisinde tamamlanması planlanan dış sahanın halı deyişimi, tribün yenilenmesi, soyunma odasının bakım onarım ve yenileme çalışması, çevre istinat duvarları genişletilip yeniden yapılması amaçlanıyor.