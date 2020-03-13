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Dış sahanın kumu atılıyor

BOZOK Stadı dış sahasında halı serme işleminin tamamlanmasının ardından kumunun da atılma işlemine başlanıldı.

13 Mart 2020 Cuma 03:18
Dış sahanın kumu atılıyor

Spor Toto Teşkilatının destekleri ile 2019 yılının Kasım ayı içerisinde dış sahada başlatılan halı yenileme ve tadilat çalışmalarında sona gelindi. Geçtiğimiz hafta içerisinde sahanın halısı serilirken, bu hafa ise kum dökme çalışmalarına başlanıldı. Bugün tamamlanan kum dökme çalışmalarının ardından yadrından itibaren plastiğinin döküleceği öğrenildi. Saha halısının tüm işlemlerinin tamamlanmasında sonra çevre düzeni ve diğer tadilat işlerine başlanılacağı bildirildi. Sentetik sahanın halısı ile ilgili işlemlerin tamamen tamamlanmasının ardından FİFA yetkililerinin sahaya gelerek incelemelerde bulunacağı ve uygunluk raporu vermeleri halında stadın kullanıma açılacağı öğrenildi. 

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Dış Sahanın Kumu Atılıyor
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