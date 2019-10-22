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DIŞ SAHANIN iHALESi TAMAM

YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Bozok Stadı dış sahasında yapımı planlanan halı değişimi ve tadilat çalışmaları için ihalenin yapıldığı bildirildi.

DIŞ SAHANIN iHALESi TAMAM

YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Bozok Stadı dış sahasında yapımı planlanan halı değişimi ve tadilat çalışmaları için ihalenin yapıldığı bildirildi.

22 Ekim 2019 Salı 00:00
DIŞ SAHANIN iHALESi TAMAM

2007 yılında Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından toprak sahadan sentetik sahaya çevrilen Bozok Stadı dış sahasının kullanım ömrünü tamamlamasından dolayı yıllardır değiştirilmeyi bekliyordu. Sahanın çim özelliğini yitirdiği, bazı bölgelerine yamaların yapıldığı Bozok Stadı dış sahasında birçok amatör müsabaka ve Grup müsabakaları oynanıyor. Sporcuların sakatlanmalarına neden olan Bozok stadı dış sahasının halısının değişim ve bakım onarım çalışmaları için Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ihalesi yapıldı. İhalenin yapılmasının ardından 20 günlük bekleme süresi tamamlandıktan sonra dış sahada çalışmalara bu sene içerisinde başlanması planlanıyor. 

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