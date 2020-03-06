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DIŞ SAHANIN HALISI SERiLiYOR

BOZOK Stadı dış sahasında halı serme işlemine başlandı. 2007 yılında Spor Bakanlığı tarafından toprak sahadan sentetik sahaya çevrilen Bozok Stadı dış sahası 12 yılda yıpranarak kullanım ömrünü doldurmuştu.

06 Mart 2020 Cuma 03:56
DIŞ SAHANIN HALISI SERiLiYOR

Gençlik ve Spor Bakanlığına yapılan talepler doğrultusunda Spor Toto Teşkilatının destekleri ile dış sahanın halısının yenilenmesi ve çevre düzeninin yapılması kararlaştırılmıştı. Yapılan ihale sonrasında dış sahada 2019 yılının Kasım ayı içerisinde çalışmalara başlanıldı. Havaların iyi gitmesi ile çalışmalar ara vermeden Ocak ayına kadar devam etti. Halının alt yapı çalışmaları tamamlandıktan sonra ise FİFA Türkiye yetkilileri yaptıkları incelemeler sonrasında halının serilmesi için karar verdi. Son günlerde hava şartlarının mevsim normallerini üzerine çıkmasından dolayı statta yeniden çalışmalar başladı ve halı serme işlemine geçildi. Dış sahanın halısının serilmesinin ardından saha dışında kalan bölümlerin halıları, soyunma odaları, tel örgülerin çekilmesi ve tribünlerin boyanma işlemleri yapılacak. Bu ayın sonunda tamamlanması planlanan dış sahanın Nisan ayının sonlarına doğru tekrar hizmet vermeye başlaması bekleniyor.

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DIŞ SAHANIN HALISI SERiLiYOR
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