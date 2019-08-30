DIŞ SAHA NiHAYET

2007 yılında Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından toprak sahadan sentetik sahaya çevrilen Bozok Stadı dış sahası kullanım ömrünü doldurduktan sonra geçici çözümler ile hizmet veriyordu. Sahanın çim özelliğini yitirdiği, bazı bölgelerine yamaların yapıldığı Bozok Stadı dış sahasında birçok amatör müsabaka ve Grup müsabakaları oynanıyor. Sporcuların sakatlanmalarına neden olan Bozok stadı dış sahasının halısı nihayet değiştiriliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı’na yapılan talepler doğrultusunda dış sahanın halısının yenilenmesinin kararlaştırıldığı öğrenildi. Bakanlık tarafından onaylanın dış saha yapım projesinin finansmanlısını ise Spor Toto teşkilatı üstlenecek. Önümüzdeki hafta içerisinde Spor Toto Teşkilatı ile yapılacak olan sözleşmenin ardından, Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Dış Sahanın halısının yenilenmesi, duvarlarının, soyunma odalarının ve tribünlerin bakın ve onarımdan geçirilmesi için gerekli ihaleyi yapacağı ihale sonuçlandıktan sonra da en kısa sürede çalışmalara başlanılacağı bildirildi.