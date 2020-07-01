Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
116525
ALTIN
393.154
DOLAR
6.8513
STERLİN
8.4731
EURO
7.6966

Dış saha geçici kabulü bekliyor

YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından neredeyse baştan yapılan Bozok Stadı dış sahası geçici kabul çalışmalarını bekliyor.

01 Temmuz 2020 Çarşamba 01:51
Dış saha geçici kabulü bekliyor

Bozok Stadı dış sahasının halısının artık kullanılmaz hale gelmesinin ardından geçtiğimiz yılın yatırım programına alınmıştı. Kasım ayı içerisinde ise çalışmalara başlanılan dış sahada ufak tefek tadilat işleri dışında büyük oranda tamamlandı. Sahanın halısının değiştirilmesinin ardından, tel örgüleri, tribün koltukları ve aydınlatmalar da değişti. Tribünler yeniden boyanırken, soyunma odalarının da bakım ve onarım işleri yapıldı. Sahaya yeni skorboard takıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından sahanın son incelemelerinin yapılmasının ardından 10 gün içerisinde geçici kabul işlemlerinin başlatılması planlanıyor. 

Anahtar Kelimeler:
Dış Saha Geçici Kabulü Bekliyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YOZGATSPOR’DA DURMAK YOK
YOZGATSPOR’DA DURMAK YOK
Şampiyondan ziyaret
Şampiyondan ziyaret
Sahalar boyanıyor
Sahalar boyanıyor
Yozgatspor toplandı
Yozgatspor toplandı
YOZGATSPOR TOPLANIYOR
YOZGATSPOR TOPLANIYOR
Kızlar çalışmalara devam ediyor
Kızlar çalışmalara devam ediyor
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim