Dış saha geçici kabulü bekliyor

Bozok Stadı dış sahasının halısının artık kullanılmaz hale gelmesinin ardından geçtiğimiz yılın yatırım programına alınmıştı. Kasım ayı içerisinde ise çalışmalara başlanılan dış sahada ufak tefek tadilat işleri dışında büyük oranda tamamlandı. Sahanın halısının değiştirilmesinin ardından, tel örgüleri, tribün koltukları ve aydınlatmalar da değişti. Tribünler yeniden boyanırken, soyunma odalarının da bakım ve onarım işleri yapıldı. Sahaya yeni skorboard takıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından sahanın son incelemelerinin yapılmasının ardından 10 gün içerisinde geçici kabul işlemlerinin başlatılması planlanıyor.