-Dinlenme fırsatı yakaladık

Uzun süredir yoğun bir şekilde çalıştıklarını dile getiren genç Antrenör, ‘’Önümüzde 15 günlük bir dinlenme süreci bulunuyor.

Oyuncularımıza bir haftalık izin verdik ve pazartesi günü toplanıp kaldığımız yerden hazırlıklarımıza devam edeceğiz.

Son iki haftada ligde çok iyi bir çıkış yakaladık. Rakiplerimizi yenerek oyuncularımızın da moralleri yerine geldi.

Devre arasına kadar ligi kayıpsız kapatırsak, devre arası kadromuza yapacağımız takviyeler ile ligin ikinci yarısında üst sıralara tırmanırız diye düşünüyorum’’ dedi.