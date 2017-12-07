Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -5°
kapalı
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
105304
ALTIN
156.626
DOLAR
3.8553
STERLİN
5.1563
EURO
4.5450

-Dinlenme fırsatı yakaladık

HENTBOL Erkekler Birinci Lig’inde mücadele eden Yozgat Bozokspor’un Antrenörü Hacı Hüseyin Çelik, bu haftayı maç yapmadan bay geçireceklerini, daha sonraki hafta da lige milli ara verileceği için oyuncularının dinlenme fırsatı yakaladığını söyledi.

-Dinlenme fırsatı yakaladık

HENTBOL Erkekler Birinci Lig’inde mücadele eden Yozgat Bozokspor’un Antrenörü Hacı Hüseyin Çelik, bu haftayı maç yapmadan bay geçireceklerini, daha sonraki hafta da lige milli ara verileceği için oyuncularının dinlenme fırsatı yakaladığını söyledi.

07 Aralık 2017 Perşembe 07:05
2 Okunma
-Dinlenme fırsatı yakaladık

Uzun süredir yoğun bir şekilde çalıştıklarını dile getiren genç Antrenör, ‘’Önümüzde 15 günlük bir dinlenme süreci bulunuyor.
Oyuncularımıza bir haftalık izin verdik ve pazartesi günü toplanıp kaldığımız yerden hazırlıklarımıza devam edeceğiz.
Son iki haftada ligde çok iyi bir çıkış yakaladık. Rakiplerimizi yenerek oyuncularımızın da moralleri yerine geldi.
Devre arasına kadar ligi kayıpsız kapatırsak, devre arası kadromuza yapacağımız takviyeler ile ligin ikinci yarısında üst sıralara tırmanırız diye düşünüyorum’’ dedi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
-DURMAK YOK!
-DURMAK YOK!
-Dinlenme fırsatı yakaladık
-Dinlenme fırsatı yakaladık
-Çıkışımız sürecek
-Çıkışımız sürecek
Kick-Boks çalışmalarına devam
Kick-Boks çalışmalarına devam
-Özel İdarespor’a moral
-Özel İdarespor’a moral
-Antrenör futbolcu
-Antrenör futbolcu

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim