-Dimitri erken döndü

Antrenör Hacı Hüseyin Çelik tarafından 2 Aralık tarihinde Tokat Gençlikspor ile oynanan müsabaka sonrasında 10 günlük izne ayrılan kırmızı siyahlı oyunculardan Dimitri iznini erken bitirerek önceki gün Yozgat’a döndü. Lige verilen arada kendilerinin tatil yama fırsatı bulduklarını ve bunun kendilerine ilaç gibi geldiğini dile getiren Dimitri, ‘’Yaklaşık bir hafta tatil yaptıktan sonra Yozgat’a erken döndüm. Bu günde arkadaşlarım gelecek ve onlarla birlikte lider Batman Belediyespor ile oynayacağımız maçın hazırlıklarına başlayacağız’’ dedi.