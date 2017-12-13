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-Dimitri erken döndü

CAN Çağanay Hentbol Erkekler Birinci Lig’inde mücadele eden Yozgat Bozokspor’un sezon başında kadrosuna kattığı yabancı oyuncusu Dimitri izinden erken döndü.

-Dimitri erken döndü

CAN Çağanay Hentbol Erkekler Birinci Lig’inde mücadele eden Yozgat Bozokspor’un sezon başında kadrosuna kattığı yabancı oyuncusu Dimitri izinden erken döndü.

13 Aralık 2017 Çarşamba 07:05
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-Dimitri erken döndü

Antrenör Hacı Hüseyin Çelik tarafından 2 Aralık tarihinde Tokat Gençlikspor ile oynanan müsabaka sonrasında 10 günlük izne ayrılan kırmızı siyahlı oyunculardan Dimitri iznini erken bitirerek önceki gün Yozgat’a döndü. Lige verilen arada kendilerinin tatil yama fırsatı bulduklarını ve bunun kendilerine ilaç gibi geldiğini dile getiren Dimitri, ‘’Yaklaşık bir hafta tatil yaptıktan sonra Yozgat’a erken döndüm. Bu günde arkadaşlarım gelecek ve onlarla birlikte lider Batman Belediyespor ile oynayacağımız maçın hazırlıklarına başlayacağız’’ dedi.

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