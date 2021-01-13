Dezenfekte çalışmalarına devam

Pandemi nedeniyle hijyen kurallarına özen gösterilen spor salonlarında düzenli olarak dezenfekte çalışması yapılıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan ve bir çok branşta antrenman çalışmalarının yapıldığı çok amaçlı spor salonu da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli tarafından düzenli olarak dezenfekte ediliyor. Yozgat’ta en yoğun olarak çalışan ve her saati dolu olan Çok Amaçlı Spor Salon’unda her gün antrenmanlar tamamlandıktan sonra sporcuların kullandıkları aletler ve alanlar özenli bir şekilde dezenfekte ediliyor.