Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
hafif yağmur
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
107922
ALTIN
275.076
DOLAR
5.8111
STERLİN
7.6757
EURO
6.4454

Devreyi zirvede kapattı

YOZGAT Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımının başarılı oyuncusu Atiye Gülseven ligin ilk devresini gol kralı olarak tamamladı.

Devreyi zirvede kapattı

YOZGAT Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımının başarılı oyuncusu Atiye Gülseven ligin ilk devresini gol kralı olarak tamamladı.

12 Aralık 2019 Perşembe 04:04
Devreyi zirvede kapattı

Ligde çıktığı 2 karşılaşmada rakip ağlara 30 gol bırakan genç oyuncu Atiye Gülseven, ligin en çok gol atan oyuncusu oldu. Bu sezon hedefinin ligi gol kralı olarak tamamlamak olduğunu dile getiren Atiye Gülseven, ‘’Ben gol attıkça hem gol krallığı yarışında zirvedeki yerimi koruyacağım hem de takımımın galibiyetinde önemli rol oynayacağım. Bunun bilinci ile müsabakalara çıkıyorum ve var gücümle elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Bu sezon takımımızın hedefi Birinci Lige yükselmek, bende bu hedefe attığım ve attırdığım goller ile katkıda bulunmak istiyorum’’ dedi. 

Anahtar Kelimeler:
Devreyi Zirvede Kapattı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Boğazlıyan rövanşı istiyor
Boğazlıyan rövanşı istiyor
FUTBOLCULARA MORAL
FUTBOLCULARA MORAL
Şampiyon güreşçiden ziyaret
Şampiyon güreşçiden ziyaret
HAYALLERE DOKUNUŞ
HAYALLERE DOKUNUŞ
KIZLAR ÜZGÜN
KIZLAR ÜZGÜN
Yozgat yarı finalde
Yozgat yarı finalde
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim