Devreyi zirvede kapattı

Ligde çıktığı 2 karşılaşmada rakip ağlara 30 gol bırakan genç oyuncu Atiye Gülseven, ligin en çok gol atan oyuncusu oldu. Bu sezon hedefinin ligi gol kralı olarak tamamlamak olduğunu dile getiren Atiye Gülseven, ‘’Ben gol attıkça hem gol krallığı yarışında zirvedeki yerimi koruyacağım hem de takımımın galibiyetinde önemli rol oynayacağım. Bunun bilinci ile müsabakalara çıkıyorum ve var gücümle elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Bu sezon takımımızın hedefi Birinci Lige yükselmek, bende bu hedefe attığım ve attırdığım goller ile katkıda bulunmak istiyorum’’ dedi.