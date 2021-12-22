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Devreyi istediği yerde tamamladı

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Sorgun Belediyespor, Pazar günü konuk ettiği Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş’ı 3-2 mağlup ederek ligde üst üste ikinci galibiyetini alırken ligin ilk devresini de istediği yerde bitirdi.

22 Aralık 2021 Çarşamba 00:57
Devreyi istediği yerde tamamladı

Sorgun Belediyespor Antrenörü Bahadır Aksoy, ligin ilk yarısının son haftasında Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş ile oynadıkları müsabakayı kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi. Bu sezon lige galibiyet ile başladıklarını ve ligin ilk devresini de galibiyet ile tamamladıklarını vurgulayan Aksoy, ‘’Ligin ilk haftalarına iyi bir başlangıç yapmamıza karşılık ilerleyen dönemlerde istemediğimiz mağlubiyetler aldık. Ancak son iki haftada tekrar toparlanarak iki müsabaka üst üste kazanmayı başardık. Ligin ilk devresini istediğimiz yer olan 8’inci sırada tamamladık. Ligin ikinci yarısında da hedefimiz olan ilk 8’de bitirerek Avrupa Kupaları için Play-Off oynamak istiyoruz’’ dedi. 

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