DEVRE TAMAMLANIYOR

TFF Üçüncü Ligi Üçüncü Grup’ta mücadele eden Yozgatspor ligin ilk yarısının son haftasında Medical Park Batman Petrolspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi Beşinci Grup’ta mücadele eden Sorgun Belediyespor ise lider İçel İdmanyurdu’nu konuk edecek. Pazar günü Sorgun ilçe stadında saat 14.00’da başlayacak olan müsabakaya mutlak galibiyet parolası ile çıkacak olan sarı siyahlı ekip, güçlü rakibini Sorgun’da yenerek ligin ilk devresini galibiyet ile kapatmanın hesaplarını yapıyor. AXA Sigorta Efeler Ligi’nde bu sezon ilk defa mücadele eden Sorgun Belediyespor Voleybol takımı ise zirve mücadelesi veren Ziraat Bankası’nı konuk edecek. Yar Sorgun Spor Salon’unda saat 19.00’da oynanacak olan müsabaka sonrasında ligin ilk devresi de tamamlanacak. Tekerlekli Sandalye Üçüncü Ligi B Grubunda mücadele eden Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü ise bugün Mersin’de saat 13.00’da Mersin Engelliler takımı ile karşı karşıya gelecek.

AMATÖRDE HEYECAN SÜRÜYOR

Öte yandan Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Yusuf Kenan Yılmaz sezonunda heyecan bugün ve yarın oynanacak olan müsabakalar ile devam edecek. A Grubunda bugün saat 13.00’da oynanacak olan müsabakalarda Bozok Üniversitesi sahasında Çamlıkspor ile Akdağmadenispor, Şefaatli ilçe stadında ise Paşaköy Gençlikspor ile Çekerek Belediyespor karşı karşıya gelecek. Lider Çayıralan Esnafspor ise yarın saat 13.00’da Çayıralan ilçe stadında Çiğdemlispor’u ağırlayacak. B Grubunda ise bugün Sorgun Gençlikspor Sorgun ilçe stadında lider Divanlı Gençlerbirliği’ni saat 13.00’da ağırlayacak. Grupta yarın saat 13.00’da oynanacak olan müsabakalarda ise Bozok Üniversitesi sahasında Tuzkayaspor ile Sarayspor, Şefaatli ilçe stadında Şefaatlispor ile Sarıkaya Belediyespor ve Boğazlıyan ilçe stadında da Boğazlıyan Şekerspor ile Yerköyspor karşı karşıya gelecek.

