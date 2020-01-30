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DEVRE ARASI YARAMADI

SORGUN’u Voleybol Efeler Ligi’nde ve Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi’nde temsil eden Sorgun Belediyespor takımları ligin ikinci yarısına iyi başlamadı.

DEVRE ARASI YARAMADI

SORGUN’u Voleybol Efeler Ligi’nde ve Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi’nde temsil eden Sorgun Belediyespor takımları ligin ikinci yarısına iyi başlamadı.

30 Ocak 2020 Perşembe 03:23
DEVRE ARASI YARAMADI

AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Sorgun Belediyespor Voleybol takımı, ligin ikinci yarısına Spor Toto ile oynadığı müsabaka ile başladı. Güçlü rakibine 3-2 yenilen Sorgun Belediyespor bir puan almayı başarmıştı. Spor Toto müsabakası sonrasında İzmir temsilcisi Arkasspor’a ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor’a 3-1 mağlup olan sarı siyahlı ekip, düşme potasına kadar geriledi. Bu hafta sonu Arhavi Voleybolspor’u konuk edecek olan Sorgun Belediyepor, rakibini yenerek çıkış yakalamak istiyor. Öte yandan Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi Beşinci Grup’ta mücadele eden Sorgun Belediyespor futbol takımı da ligin ikinci yarısına iyi başlamadı. Ligin ikinci yarısının ilk haftasında Mersin Büyükşehir Belediyespor’a mağlup olan sarı siyahlı eki bu ikinci haftasında ise İdmanyurduspor’a yenildi. Ligin ilk yarısında iki rakibini de yenme başarısı gösteren sarı siyahlı ekip ligin ikinci yarısında iki rakibine de 2-1’lik skorlar ile mağlup oldu. Sorgun Belediyespor, hem Mersin Büyükşehir Belediyespor hem de İdmanyurduspor karşısında oyuna iyi başlayan ve rakipleri karşısında öne geçen taraf olmasına karşılık müsabakaların ikinci yarısının ortalarında ve son dakikalarında kalesinde gördüğü gollere engel olamadı. Bu hafta Tüysüzspor deplasmanına çıkacak olan sarı siyahlı ekip rakibini yenerek kötü gidişata dur demek istiyor. 
HAKEM İSYANI
Öte yandan Sorgun Belediyesporlular kaybedilen iki müsabakada da maçın hakeminin yanlı tutumunun etkili olduğunu savundular. Ligin ikinci yarısının ilk müsabakasında ısınmak için sahaya alınmayan ve tarlada ısınarak Mersin müsabakasına çıkan sarı siyahlı ekip, İdmanyurduspor müsabakasında da biri penaltıdan olmak üzere kalesinde gördüğü iki golünde hatalı olduğunu ileri sürdüler. Penaltı pozisyonunun penaltı ile alakasının olmadığını yenilen ikinci golün ise bariz bir şekilde ofsayt olduğunu ancak müsabaka hakemlerinin yanlı yönetimleri nedeniyle ofsayt olan golün verildiğini ileri sürdüler. 

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