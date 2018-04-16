Devre arası arbede

Devre arasında soyunma odasına giden kulüp başkanı Kazım Arslan, daha sonra Yozgatspor taraftarı ile tel örgüler önünde tartıştı. Ardından şeref tribününe çıkan kulüp başkanı Kazın Arslan, burada da kısa süreli taraftar ile tartışma yaşadı.
16 Nisan 2018 Pazartesi 07:00
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Devre arasında soyunma odasına giden kulüp başkanı Kazım Arslan, daha sonra Yozgatspor taraftarı ile tel örgüler önünde tartıştı. Ardından şeref tribününe çıkan kulüp başkanı Kazın Arslan, burada da kısa süreli taraftar ile tartışma yaşadı.
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