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Devler buluştu

24 Şubat 2017 Cuma 04:57
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Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, kenti sportif alanda temsil eden takımlara desteklerinin devam edeceğini belirterek, futbol takımıyla üzülmelerine rağmen, hentbol takımının aldığı sonuçlarla sevindiklerini söyledi.

Devler buluştu
Yozgat’ı temsil eden spor takımları, Yozgat Belediyesi’nin düzenlediği programda bir araya geldi.  Yozgat Belediyesi, Hüzni Baba Tarih Edebiyat ve Musiki Konağı'nda düzenlenen programa Hentbol  Erkekler Süper Ligi’ne mücadele eden Yozgat Bozokspor, Güreş Süper Liginde mücadele verecek olan Yozgat Belediyesi Güreş Takımı ve Bölgesel Amatör Lig’de mücadele veren Yozgatspor 1959 FK takımları katıldı.
Programda Belediye Başkanı Kazım Arslan, Belediye Başkan Yardımcıları  Talip Karslıoğlu, Ahmet Akgün, Yozgat Bozokspor Kulüp Başkanı Cenker Doğan hazır bulundu.
Yozgat Belediyesi, Hüzni Baba Tarih Edebiyat ve Musiki Konağı sorumlusu Önder Yaşar’ın sporcularla birlikte oynadığı yerel oyunlar büyük ilgi gördü. Oldukça hoş anların yaşandığı gecede Efkan Zeki ve Gazeteci Mustafa Teker’in seslendirdiği türküler geceye renk kattı. Belediye Başkanı Kazım Arslan’ın da türkü söylediği gecede Yozgatspor 1959 FK’lı oyuncularda kurtlarını  döktüler.
Yozgat Bozokspor Kulüp Başkanı Cenker Doğan, bu tür programların birlik ve beraberliğin sağlanmasında önemli olduğunu kaydetti. Doğan, Yozgat’ı temsil eden her takımın destekçisi olduklarına vurgu yaparak, ‘Hentbol Erkekler Süper Liginde ilk kez mücadele etmelerine rağmen iyi bir hava yakaladığımıza inanıyoruz. Bizlere desteklerini esirgemeyen ve yanımız olduğunu gösteren Belediye Başkanımıza ve belediye yetkililerimize teşekkür ediyorum’ dedi.
Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, kenti sportif alanda temsil eden takımlara desteklerinin devam edeceğini belirterek, futbol takımıyla üzülmelerine rağmen, hentbol takımının aldığı sonuçlarla sevindiklerini söyledi.
Arslan, Yozgat’ın tüm branşlarda temsil edilmesini arzu ettiklerine değinerek, futbol, hentbol ve güreş takımlarının bir araya getirilmesinin ileriye dönük birlikteliğin adımı olduğunu ifade etti.
Futbolda bu sezon beklentilerin gerisinde kaldıklarını belirten Başkan Arslan,  ‘Gelecek sezon için çalışmalara başladık. Bizimle devam etmek isteyen oyuncularımızla tekrar anlaşacağız. Hentbol takımımızın lige iyi başlamasına rağmen bir ara kötü sonuçlarla bizleri üzdü. Ama yeniden toparlanarak, sevindirici sonuçlar almaya başladı. Önümüzdeki günlerde güreş takımımızda müsabakalarına başlayacak’ dedi.
Belediye Başkanı Arslan, Pazar günün oynanacak Beşiktaş Mogaz maçında hentbol takımına destek vereceklerini ifade etti.
Üç takımın bir araya geldiği gece hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.



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