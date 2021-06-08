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Dev satranç tahtasına büyük ilgi

Sorgun Belediyesi tarafından projelendirilen ‘Dev Satranç Tahtası’ Sorgunlu gençler tarafından büyük ilgi görüyor.

08 Haziran 2021 Salı 00:47
Dev satranç tahtasına büyük ilgi

Sorgun Belediyesi tarafından Pazar Sokakta yapılan düzenleme çalışmaları ile kurulan dev satranç sahası, başta gençler olmak üzere görenlerin ilgi odağı oluyor. Satranç severlere, satrancı dev sahada oynama imkânını sunan Sorgun Belediyesi, kente görsel olarak da ayrı bir zenginlik katan dev satranç sahasıyla, Sorgunlu çocuklara satrancı sevdirmeyi, gençlerin sosyal faaliyetlerine katkı sunmayı ve 7’den 70'e her yaştan vatandaşa keyifli zaman geçirtmeyi hedefliyor. Oluşturulan satranç oyun alanında gençlerin yanı sıra zaman zaman büyüklerde dev sahada satranç oynamanın keyfini çıkartıyor. Satranç severlerin dilediği zaman kullanabileceği sahada taşlar 24 saat hazır bulunduruluyor. Gençlere hızlı düşünmenin yanı sıra sabrı, disiplini ve stratejiyi öğreten satranç sporunu Sorgun’da her fırsatta oynanabilen bir oyun haline getirmek istediklerini belirten Sorgun Belediye Başkanı Erkut Ekinci, ‘’Özellikle gençlerimiz için dizayn ettiğimiz bu dev satranç sahası ile gençlerimize satranç sporunu sevdirmeyi hedefliyoruz. Ayrıca gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzaklaştıracak bu tür spor faaliyetlerini yaygınlaştırmayı da kendimize görev olarak görüyoruz’’ dedi.

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Dev Satranç Tahtasına Büyük Ilgi
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