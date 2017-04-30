Desteksiz olmuyor

Hentbol Erkekler Süper Ligi’nin son haftasında ligden düşen ve Avrupa kupalarına katılacak takımlar belli oldu. Temsilcimiz Yozgat Bozokspor son maçında kendi sahasında Beykoz Belediyespor’a 24-29 yenilerek Süper Lig macerasını erken bitirdi.

Yozgat’ın tanıtım ve reklamında önemli bir görev üstlenmesine rağmen maddi destek bulamayan temsilcimiz sessiz girdiği Süper Lig’e yine sessiz veda etti. Rıza Kayaalp Spor Salonu’ndaki konser etkinliği nedeniyle Bozok Üniversitesi Spor Salonu’nda oynanan mücadele Yozgatlı sporseverler ilgi göstermedi. Yozgat için önemli bir sportif müsabaka olmasına rağmen il yöneticilerinden de kimsenin olmaması dikkat çekti.



RAKİP HIZLI BAŞLADI



İstanbul bölgesinden Hasan Kılıç ve Kaan Çınar’ın yönettiği maça konuk ekip hızlı başladı. İlk dakikalardan itibaren konuk ekip, hızlı hücum ve agresif savunma yaparak oyunun kontrolünü eline aldı. Karşılaşmanın 5. Dakikası Beykoz Belediyespor’un 1-3 üstünlüğü ile geçildi. Temsilcimiz 10. Dakikadan sonra oyuna ağırlığını koymak istese de, konuk ekip buna izin vermedi. Karşılaşmanın 20. Dakikası 7-9 ile geçilirken, 25. Dakikada fark açıldı. Konuk ekip 8-13 ile son 5 dakikaya girdi. Müsabakanın ilk yarısı 10-15 Beykoz Belediyespor’un üstünlüğü ile tamamlandı.



İKİNCİ YARIDA FARK AÇILDI



Müsabakanın ikinci yarısına da konuk ekip hızlı başladı. 35. Dakika 12-19 Beykoz Belediye üstünlüğü ile geçildi. Karşılaşmanın son dakikalarında oyuna ortak olmak isteyen temsilcimiz, konuk ekibin hızlı hücumlarına karşılık veremedi. Müsabaka 24-29 Beykoz Belediyespor’un üstünlüğü ile tamamlandı.



ÜÇ TAKIM KÜME DÜŞTÜ



Hentbol Erkekler Süper Ligi’nde Yozgat Bozokspor’un yanı sıra Trabzonspor ve Konya Selçuklu Belediyespor küme düşen takımlar oldular. Ligin son haftasında Merzifon Belediyespor kendi sanasında Taşova YİBO’ya 26-37, Antalya Büyükşehir Belediyespor ise Bursa Nilüfer Belediyespor’u 32-29 mağlup oldu.