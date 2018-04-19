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DESTEK VEREMEYiZ!

YOZGAT Belediye Başkanı Kazım Arslan, belediye olarak yerel amatör takımlara destek çıkacaklarını belirterek, kulüp binasını da geleceğin yıldızlarını yetiştirmek için kullanacaklarını söyledi.

DESTEK VEREMEYiZ!

YOZGAT Belediye Başkanı Kazım Arslan, belediye olarak yerel amatör takımlara destek çıkacaklarını belirterek, kulüp binasını da geleceğin yıldızlarını yetiştirmek için kullanacaklarını söyledi.

19 Nisan 2018 Perşembe 07:00
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DESTEK VEREMEYiZ!

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5’inci grubunda sezona şampiyonluk hedefiyle girmesine rağmen umutlarını başka bahara bırakan Yozgatspor’da tartışmalar devam ediyor. Yozgatspor yönetimi ile taraftarlar grubu arasında devam eden karşılık suçlamalar, Sorgun Belediyespor ile oynanan baraj maçında istenmeyen görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu. Belediye Başkanı Kazım Arslan ile taraftar grupları arasındaki gerilimin ardından radikal kararlar alındı. Önceki gün taraftar gruplarının mevcut yönetime yönelik açıklamalarının ardından belediye yönetimi de kararları uygulamaya koymaya hazırlanıyor. Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, belediye olarak Bölgesel Amatör Ligde mücadele veren takıma olan desteklerini geri çekeceklerini, kulüp binasını da kendi bünyelerinde değerlendireceklerini söyledi. BAL’da mücadele veren takıma maddi ve manevi destek sağlamayacaklarını ifade eden Arslan, “Belediye olarak katkı sağlamayacağız. Kulüp binası da belediye bünyesinde hizmet verecek. Yozgat’ta ki amatör takımlara maddi ve manevi katkıda bulunacağız. Kulüp binasından yararlanmalarına imkan hazırlayacağız. Kulübü alt yapı tesisleri olarak kullanacağız. Yozgat’tan yeni yıldızlar yetişmesi için çalışmalar yapacağız” dedi.
BEDELİ GETİREN ALABİLİR
Başkan Arslan, Yozgatspor’u kurumsal bir yapıya büründürdüklerini belirterek, yönetime talip olan veya kulübü almak isteyenlerin bedelini ödemeleri gerektiğini aktardı. Yimpaş bünyesindeki takımın faaliyetlerini durdurduğunu vurgulayan Arslan, “Şefaatli Belediye ile yaptığımız anlama çerçevesinde bu kulübü Yozgatspor 1959 FK olarak değiştirdik. Yozgat Belediyesi olarak kurmuş olduğumuz kulübe maddi ve manevi katkılar sağladık. Oluşturduğumuz kurumsal yapı ile güvenilir kulüp haline getirdik. Yeni sezonda kulübü almak isteyen ve yönetime talip olanlar, kurumsal yapı çerçevesinde bedelini ortaya koymaları gerekir” diye konuştu.
TARAFTARLAR YANLIŞ YAPTI
Başkan Arslan, Sorgun Belediyespor maçında yaşanan olayları da değerlendirerek taraftarların yanlış yaptıklarını vurguladı. Arslan, “Yönetim olarak bizde takımın şampiyon olmasını arzuladık. Ama sezon içerisinde istemediğimiz gelişmeler yaşandı. Sorgun Belediyespor ile baraj maçı oynamak durumunda kaldık. Maçtan önce taraftar grupları futbolculara ve yönetime yönelik ithamlarla bulundular. Bizimde tasvip etmediğimiz gelişmeler oldu. Taraftar istifa diye bağırıyor. Biz istifayı kime vereceğiz” ifadelerini kullandı.

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