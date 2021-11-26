DESTEK TALEBi

Cumhuriyet Halk Partisi Yozgat Milletvekili Ali Keven, Plan Bütçe Komisyonu’nda görüşülen Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesi hakkında Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi olarak yaptığı konuşmada, liglerde mücadele eden Yozgat takımları hakkında bilgi verip, daha fazla destek verilmesini talep etti. Keven, ‘’Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçe teklifi görüşmelerinde bugüne kadar göz ardı edilen veya unutulan Anadolu takımlarını sizlere bir kez daha anlatacağım’’ diye söze başladı, ardından da sorunları sıraladı. Keven, ‘’Bin bir zorlukla ayakta kalmaya çalışan Anadolu kulüpleri Yozgatspor, Çayıralan Esnafspor, Sorgun Belediyespor gibi takımlarımıza daha fazla destek olmaya davet ediyorum’’ dedi. Keven, Yozgat'ta liglerde mücadele eden Yozgatlı gençlerin selamlarını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na iletti. Keven, ‘’Bozok Spor Hentbol Erkek Takımımız Süper Lig'de, Aile Sosyal Politikalar Spor Hentbol Kadın Takımımız 1. Lig'de, Sorgun Belediyespor Voleybol Takımımız Efeler Ligi’nde mücadele ediyor. Sorgun Engelliler Umut Spor Basketbol Takımımız 3. Lig'de mücadele ediyor. Yozgat'ta maddi imkânsızlıklara rağmen böylesine başarılı takımlarımıza lütfen daha fazla destek verin. Bütçenin sahibi 81 ildir; yalnızca üç büyükler değildir, spor yalnızca futboldan ibaret değildir’’ diye konuştu. Milletvekili Ali Keven, Yozgat’ta inşa edilen 10 bin kişilik stadın neden söz verildiği gibi 20 bin kişilik yapılmadığını da sordu.