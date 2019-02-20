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Destek çağrısı

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor’da taraftarlar siyasilerden takıma maddi ve manevi destek olunması noktasında çağrı yaptılar.

Destek çağrısı

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor’da taraftarlar siyasilerden takıma maddi ve manevi destek olunması noktasında çağrı yaptılar.

20 Şubat 2019 Çarşamba 17:37
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Destek çağrısı

Yozgatspor taraftar derneklerinden Cadde Taraftarlar Derneği Başkanı Bahadır Şahin, yaptığı açıklamada, Yozgatspor’un bu hafta ligin en zor müsabakalarından bir tanesine çıkacağını bu nedenle kırmızı siyahlı ekibin maddi ve manevi desteğe ihtiyacının olduğunu söyledi. Yozgatspor’a başta belediye başkan adayları olmak üzere esnafları takıma destek olmaya davet ettiklerini dile getiren Şahin, ‘’Son beş yıldır en iyi ivmeyi yakalayan ve sezon başından buyana liderlik koltuğunu kimseye bırakmayan takımımız bu sezon şampiyonluk için büyük bir şans yakalamıştır. Bizler Yozgatspor taraftarları olarak takımımıza maddi anlamda destek olabilmek adına müsabakalara ücretli girmeyi tercih ettik ve içeride oynadığımız her müsabakada da para vererek maçımızı izledik. Karınca kararınca, gücümüzün yettiği kadar takımımıza maddi destek olmaya çalıştık. Bu hafta, Yozgatspor çok önemli bir müsabakaya çıkacak. Bizim gibi şampiyonluğa oynayan Ünyespor ile çok zor bir maç oynayacak olan ekibimize şimdi destek olma zamanıdır. Bizler Yozgatspor taraftarları olarak şehrimizin ortak paydası olan Yozgatspor’umuza siyasilerimizin ve hali vakti yerinde olan esnaflarımızın, iş adamlarımızın Ünyespor müsabakası öncesinde takımımıza destek olmalarını istiyoruz. Belediye başkan adaylarımız var. Adaylarımızı bu hafta Yozgatspor Ünyespor müsabakasında hem statta görmek hem de bu zorlu maç öncesinde maddi anlamda takıma destek olmalarını bekliyoruz. Bizler Yozgatspor taraftarları olarak bu hafta üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yapacağız. Yaklaşık 4 bin taraftarımızla takımımıza hem maddi, hem de manevi olarak desteğimizi yapacağız. Siyasilerimizden de aynı desteği bekliyoruz. Gün birlik olma günü, gün Yozgatspor’a sahip çıkma günüdür’’ dedi. 

Anahtar Kelimeler:
SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi Dördüncü GrupYozgatsporCadde Taraftarlar Derneği Başkanı Bahadır Şahin
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