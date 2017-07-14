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Destek büyüyor!

Yozgatspor 1959 FK için başlatılan destek kampanyasına, İşadamı Yaşar Güder, Ünlü Mobilya sahibi İbrahim Ünlü, Avukat Yasin Durusoy, Erdemler Ekmek Fabrikası sahibi Yaşar Erdem ve Yozgat Sebzeciler Pazarcılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri, Hookah’n Mug Cafe işletmecisi Fatih Yeşil’de destek verdi.

Destek büyüyor!

Yozgatspor 1959 FK için başlatılan destek kampanyasına, İşadamı Yaşar Güder, Ünlü Mobilya sahibi İbrahim Ünlü, Avukat Yasin Durusoy, Erdemler Ekmek Fabrikası sahibi Yaşar Erdem ve Yozgat Sebzeciler Pazarcılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri, Hookah’n Mug Cafe işletmecisi Fatih Yeşil’de destek verdi.

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
14 Temmuz 2017 Cuma 07:02
66 Okunma
Destek büyüyor!

Bir şehir şampiyonluk için kenetleniyor. Yozgatspor’a destek kampanyası için Yozgat’ın sayılan ve sevilen işadamları ve esnafları destek sunmaya devam ediyor.


1 YILLIK EKMEK İHTİYACI KARŞILANACAK
Kırmızı siyahlılara destek kampanyasında İşadamı Yaşar Güder, Ünlü Mobilya sahibi İbrahim Ünlü, Avukat Yasin Durusoy, Erdemler Ekmek Fabrikası sahibi Yaşar Erdem ve Yozgat Sebzeciler Pazarcılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri ve Hookah’n Mug Cafe işletmecisi Fatih Yeşil’de üzerine düşen görevi yaptı. Erdemler Ekmek Fabrikası sahibi Yaşar Erdem Yozgatspor’un 1 yıllık ekmek giderlerini karşılayacağını söyledi. Avukat Yasin Durusoy 3.Lig yolunda kırmızı siyahlı temsilcimizin her zaman arkasında olduklarını dile getirdi. Ünlü Mobilya sahibi İbrahim Ünlü Yozgatspor’un hak etmediği bir ligde mücadele ettiğini el birliği ile bir üst lige çıkaracaklarını açıkladı.


SEBZE VE MEYVE SÖZÜ
Yozgat Sebzeciler Pazarcılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri de Yozgatspor 1959 FK’ya 3.Lig yolunda desteklerini sundu. Kırmızı siyahlı ekibin bir sezon boyunca sebze ve meyve ihtiyacını karşılayacaklarının sözünü veren Dernek Başkanı Salih Çavuşoğlu, pazarcıların kendi arasında topladığı parayı da dokunuş ekibine teslim etti. Çavuşoğlu, “ Biz pazarcılar olarak elimizden gelenin en iyisini yapmak istedik. Arkadaşlarımızla oturup istişare ettik. Yozgatspor’un sezon boyunca bütün meyve ve sebze ihtiyacını karşılamaya karar verdik. Ayrıca aramızda topladığımız bir miktar parayı da şampiyonluk yolunda kırmızı siyahlı takımımıza destek olsun diye teslim ettik” dedi.


 

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