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Destek bekliyorlar

TEKERLEKLİ Sandalye Üçüncü Ligi’nde bu sezon Yozgat’ı temsil edecek olan Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü destek bekliyor.

Destek bekliyorlar

TEKERLEKLİ Sandalye Üçüncü Ligi’nde bu sezon Yozgat’ı temsil edecek olan Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü destek bekliyor.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 00:00
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Destek bekliyorlar

Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü Başkanı Zeynep Artal Altınkuyu, ‘’Engelli Spor Kulübümüz Tekerlekli sandalye basketbol takımımızın yeni sezon transfer ve antrenman giderleri için desteklerinize ihtiyacımız vardır. Miktarı ne olursa olsun her bir kuruşu bizim için değerlidir. Spor kulübümüze desteklerinizi Ziraat Bankası Sorgun şubesi hesabına bekliyoruz’’ dedi.
Geçtiğimiz sezon takımlarının zoru başararak bir üst lig olan Tekerlekli Sandalye Üçüncü Ligi’ne çıkma başarısını gösterdiklerini hatırlatan Altınkuyu, bu sezonda aynı başarıyı yakalayarak bir üst lige daha yükselmek istediklerini belirtti. Herkesin desteğine ihtiyaçlarının olduğunu vurgulayan Altınkuyu, bugüne kadar kendilerine maddi manevi destek sağlayan herkese de teşekkür etti. 

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TEKERLEKLİ Sandalye Üçüncü LigiYozgatOrgun Engelliler Umut Spor Kulübü
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