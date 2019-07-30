Destek bekliyorlar

Yozgatspor yönetimi tarafından başlatılan, taraftar ve vatandaşların desteğiyle sürdürülen kampanyada milletvekillerinin de çorbada tuzu olsun isteniyor. Bu maksatla taraftar grupları yaptığı açıklamada kampanyaya başta Yozgat milletvekilleri Bekir Bozdağ, Yusuf Başer, Ethem Sedef ve Ali Keven’in destek vermesini talep ettiler. Kampanyaya özellikle Yozgat dışında yaşayan Yozgatlılar ilgi gösterirken, taraftar grupları siyasilerin duyarsız kalmaması çağrısında bulundu.

