Destek bekliyorlar

20 civarında basketbolcu ile Rıza Kayaalp Spor Salon’unda çalışmalarını sürdüren basketbolcular, bir kulüp bünyesinde faaliyetlerini sürdürmek ve hem bölgesel ligde hem de çapında kulüp müsabakalarında derece elde etmek amacındalar. Basketbol Antrenörü Yasin Şimşek, yaklaşık iki aydır birbirinden yetenekli 20 genç arkadaşı ile yoğun bir çalışma temposu içerisinde olduklarını söyledi. İyi bir ekip oluşturduklarını dile getiren Şimşek, ‘’Bizim tek eksiğimiz şuanda sponsor, bir sponsor bulup kulüp bünyesine girmemiz durumunda Bölgesel Lig’e katılmak istiyoruz. Ayrıca kulüp bünyesinde mücadele etmemiz durumunda Türkiye çapında düzenlenecek olan turnuvalarda da şampiyonluklar elde edeceğimize inanıyoruz. Şuanda çalışmalarımıza yoğun bir şekilde devem ediyoruz. Sponsor ve kulüp arayışlarımız devam ediyor’’ dedi.